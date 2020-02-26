Лондон, , 02:34 — REGNUM Масштабный обзор своих приоритетов в области внешней политики, обороны и безопасности проведёт правительство Великобритании после выхода из Евросоза. Об этом 25 февраля сообщили в канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона.

«Комплексный обзор будет охватывать все аспекты места Великобритании в мире — от роли нашей дипломатической службы и подхода к развитию до возможностей наших Вооруженных сил и органов безопасности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что работа по своим масштабам превзойдёт обзоры, которые ранее готовились раз в несколько лет. Начиная с 1 января 2021 года, Великобритания планирует самостоятельно определять приоритеты в указанных областях.

Напомним, Великобритания вышла из ЕС 31 января 2020 года. Она стала первой страной в истории, покинувшей Евросоюз. В течение года Лондону предстоит определить не только параметры отношений с бывшими партнёрами по ассоциации, но и с другими государствами.

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