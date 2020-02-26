Сана, , 02:21 — REGNUM Резолюция о продлении санкционного режима в отношении Йемена на один год принята Советом Безопасности ОНН, 25 февраля на заседании.

Документ одобрили 13 членов Совета и двое — РФ и Китай — воздержались. До 26 февраля 2021 года продлится заморозка денежных счетов и ограничения на передвижения лиц, указанных в списках.

Как сообщало ИА REGNUM, санкционный режим в отношении Йемена был введен ООН в 2014 году.

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