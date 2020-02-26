Нью-Йорк, США, , 02:08 — REGNUM В Организации Объединённых Наций усиливается кризис невыдачи виз представителям государств-членов, заявил 25 февраля заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин, выступая на заседании комитета организации по отношениям с принимающей стороной.

«США не выдают визы представителям России, которые должны стать сотрудниками миссии», — сказал он.

По словам Кузьмина, США не продлевают визы уже работающим в миссии дипломатов, а также не выдают визы гражданам РФ, которые отобраны для работы в Секретариате ООН. Такая же политика проводится по отношению к дипломатам других государств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в феврале Соединённые Штаты не выдали визу главе российской делегации, начальнику отдела МИД России по вопросам многостороннего разоружения Константину Воронцову. Из-за этого комиссии ООН по разоружению была отложена. Проблемы с выдачей виз продолжаются с 2019 года.

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