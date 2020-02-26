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Нет заводам смерти

Заявление

25 февраля 2020 года

В январе 2020 года по инициативе ФГУП «РосРАО» объявлены общественные обсуждения первого этапа оценки воздействия на окружающую среду планируемых «заводов смерти». На данном этапе заказчик должен провести предварительную оценку, подготовить обосновывающую документацию и составить техническое задание на проведение ОВОС.

Изучив обосновывающую документацию, мы вынуждены констатировать, что она не выдерживает ни малейшей критики.

В очередной раз в ней повторены пропагандистские штампы ФГУП «РосРАО» о практическом отсутствии переработки в РФ отходов I—II классов опасности, несмотря на официальные данные Росприроднадзора о том, что опасных отходов ежегодно перерабатывается больше, чем образуется. Таким образом, сама идея создания ПТК, закреплённая в национальном проекте «Экология», ни на чём не основана.

«Обосновывающая» документация, вопреки требованиям нормативных актов, не содержит ни перечня субъектов РФ, которые затронет реализация данного проекта, ни возможных альтернатив, ни сведений о состоянии окружающей среды, которая может подвергнуться воздействию, ни ряда других обязательных сведений. Она не содержит конкретной информации о планируемых к использованию технологиях, их разработчиках, апробации на реальных предприятиях. По сути, она представляет собой всего лишь набор общих фраз.

Таким образом, предварительная оценка воздействия на окружающую среду «РосРАО» не является сколько-нибудь содержательной и не несёт никакой новой информации.

Проект ТЗ представляет собой пустышку-оглавление, не неся никакой смысловой нагрузки. Ничто в нем, кроме названия, не указывает ни на характер объекта, ни на его особенности, ни на особенности места предполагаемого размещения объекта. Из этого документа совершенно не ясно, что это будет за объект, чем он будет заниматься (опасными отходами или, например, разливом родниковой воды) и есть ли для этого необходимые условия. Возможно ли на основании такого ТЗ разработать качественную проектную документацию? Вопрос риторический.

Мы вынуждены констатировать, что на протяжении уже более полугода «РосРАО» занимается полнейшей профанацией деятельности, скрывая от общественности и граждан жизненно важную информацию.

За это время они не выдали ничего, кроме нескольких красочных презентаций и пустопорожних документов. С созданием таких презентаций и подобной «обосновывающей документации», не отвечающей даже формальным требованиям закона, вполне мог бы справиться студент-второкурсник. Неужели у «РосРАО» нет хотя бы парочки грамотных специалистов, которые не несли бы публично ложь о «безотходной» утилизации опаснейших химических отходов и её безопасности, как это делали руководитель проектного офиса и «почётный химик» г-н Шелученко, проф. СГТУ г-жа Тихомирова и г-н Корольков?

Если РосРАО не хватило времени для проведения предварительной экологической оценки, то оно обязано провести её повторно в соответствии хотя бы с минимальными требованиями. Потому что без БАЗОВОЙ информации разработать «Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду» невозможно.

В связи с вышеизложенным наше основное предложение — провести предварительную оценку и представить ее результаты для ознакомления заинтересованной общественности вместе с новым проектом Технического задания.

Будучи заинтересованными в защите окружающей природной среды, здоровья населения и будущих поколений от скороспелых, непродуманных, необоснованных, технически отсталых и экологически опасных решений и проектов мы представляем свои замечания и предложения к ТЗ и требуем их учета при подготовке окончательного варианта ТЗ.

Нас беспокоит тот факт, что «РосРАО», не имея технико-экономического обоснования и не приступив к содержательной оценке воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, уже объявил тендеры на разработку проектной документации. Это свидетельствует о формальном отношении ФГУП «РосРАО» к требованиям природоохранного и градостроительного законодательства, в том числе об обязательности проведения ОВОС и учёта мнения общественности.

При принятии любых решений, затрагивающих жизнь и здоровье людей, необходимо придерживаться закреплённого в народной мудрости принципа «семь раз отмерь, один отрежь» и исходить из гарантированного Конституцией права граждан на благоприятную окружающую среду. Любая поспешность и недальновидность, какими бы причинами они ни была обусловлена, грозит обернуться масштабными катастрофическими последствиями для миллионов людей, проживающих в районах предполагаемого строительства комплексов по переработке опасных отходов.

Подписали:

Пицунова Ольга Николаевна , координатор программы «Против ядерной и радиационной угрозы» Общероссийской общественной организации «Социально-экологический Союз»;

, координатор программы «Против ядерной и радиационной угрозы» Общероссийской общественной организации «Социально-экологический Союз»; Варламов Андрей Григорьевич , Саратовское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Социально-экологический Союз»;

, Саратовское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Социально-экологический Союз»; Трубачёв Алексей Владиславович , кандидат химических наук, заслуженный деятель науки Удмуртской Республики;

, кандидат химических наук, заслуженный деятель науки Удмуртской Республики; Левашов Дмитрий Николаевич , Общественная экологическая организация «Социально-правовое экологическое сотоварищество», отделение Союза «За химическую безопасность») в г. Дзержинск Нижегородской области;

, Общественная экологическая организация «Социально-правовое экологическое сотоварищество», отделение Союза «За химическую безопасность») в г. Дзержинск Нижегородской области; Пинчук Андрей Анатольевич , общественная организация «Центр содействия экологическим инициативам», г. Саратов;

, общественная организация «Центр содействия экологическим инициативам», г. Саратов; Кислицына Юлия Владимировна , сообщество «Антирадиация-Вятка»;

, сообщество «Антирадиация-Вятка»; Таранов Андрей Иванович , Котельничское районное отделение Союза «За химическую безопасность»;

, Котельничское районное отделение Союза «За химическую безопасность»; Заславская Марина Васильевна , Мирнинское поселковое отделение Союза «За химическую безопасность»;

, Мирнинское поселковое отделение Союза «За химическую безопасность»; Ананьин Вадим Аркадьевич , координатор общественного движения «Нет Марадыковский», председатель Регионального отделения партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС) в Кировской области;

, координатор общественного движения «Нет Марадыковский», председатель Регионального отделения партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС) в Кировской области; Салахов Ильнур Савирянович , депутат Городского Совета г. Нефтекамска, Башкирское региональное отделение Политической Партии «ЯБЛОКО»;

, депутат Городского Совета г. Нефтекамска, Башкирское региональное отделение Политической Партии «ЯБЛОКО»; Сабриков Ильдар , Башкирское региональное отделение Политической Партии «КПРФ»;

, Башкирское региональное отделение Политической Партии «КПРФ»; Мазунин Александр Олегович , председатель общественной организации «Экологический союз г. Ижевска»;

, председатель общественной организации «Экологический союз г. Ижевска»; Шишков Сергей Алексеевич , заместитель председателя общественной организации «Экологический союз г. Ижевска»;

, заместитель председателя общественной организации «Экологический союз г. Ижевска»; Морозов Дмитрий Валерьевич , Ижевское отделение «Российского социалистического движения»;

, Ижевское отделение «Российского социалистического движения»; Кагарманов Тагир Рашитович , координатор общественного движения «#СтопКамбарка», специальный корреспондент газеты региональных правозащитных организаций «За права человека»;

, координатор общественного движения «#СтопКамбарка», специальный корреспондент газеты региональных правозащитных организаций «За права человека»; Бегишев Дмитрий Олегович , председатель Регионального отделения в Удмуртской Республике Политической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС);

, председатель Регионального отделения в Удмуртской Республике Политической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС); Соколов Михаил Евгеньевич , движение «Гражданское содействие» г. Воткинск;

, движение «Гражданское содействие» г. Воткинск; Синельникова Анастасия Львовна , движение «Удмуртия против»; г. Ижевск;

, движение «Удмуртия против»; г. Ижевск; Абашева Резеда Басыровна , координатор штаба Навального в Ижевске;

, координатор штаба Навального в Ижевске; Лубкова Ольга Всеволодовна , председатель Саратовского регионального отделения общероссийского общественного движения «Всероссийский Женский Союз — Надежда России»;

, председатель Саратовского регионального отделения общероссийского общественного движения «Всероссийский Женский Союз — Надежда России»; Алимова Ольга Николаевна , депутат ГД ФС РФ, первый секретарь Саратовского областного отделения политической партии «КПРФ»;

, депутат ГД ФС РФ, первый секретарь Саратовского областного отделения политической партии «КПРФ»; Анидалов Александр Юрьевич , руководитель фракции «КПРФ» в Саратовской областной думе;

, руководитель фракции «КПРФ» в Саратовской областной думе; Кащеев Н.А. , инициативная группа «Нет заводам смерти» п. Горный Краснопартизанского района Саратовской области;

, инициативная группа «Нет заводам смерти» п. Горный Краснопартизанского района Саратовской области; Сербин Алексей Акимович , секретарь Краснопартизанского местного отделения «КПРФ», Саратовская область;

, секретарь Краснопартизанского местного отделения «КПРФ», Саратовская область; Жданова О. Г. , секретарь Пугачевского местного отделения «КПРФ», Саратовская область»;

, секретарь Пугачевского местного отделения «КПРФ», Саратовская область»; Правление Саратовского областного отделения общественной организации «Дети войны»;

Карасев А.А. , председатель Саратовского областного отделения общественной организации «Союз советских офицеров», полковник в отставке, военный инженер-химик, к.т.н, доцент, почётный работник высшего профессионального образования РФ

, председатель Саратовского областного отделения общественной организации «Союз советских офицеров», полковник в отставке, военный инженер-химик, к.т.н, доцент, почётный работник высшего профессионального образования РФ Ермишин Александр Владимирович , Саратовское региональное отделение РОДП «Яблоко»;

, Саратовское региональное отделение РОДП «Яблоко»; Родин Борис Михайлович, Экологическое движение «Самозащита», г. Саратов.

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