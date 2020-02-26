Вашингтон, , 02:06 — REGNUM Президент США Дональд Трамп продлил еще на год действие санкций против России, которые вводились в связи с ситуацией на Украине, сообщает пресс-служба Белого дома.

В пояснительной записке говорится, что введенные в марте 2014 года санкции против России, согласно указу 13 660, продлеваются еще на год.

«Действия и политика, о которых идет речь в указах, продолжают представлять неординарную чрезвычайную угрозу интересам нацбезопасности и внешней политике США», — говорится в заявлении американской администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля члены Демократической партии США призвали американские власти ввести новый пакет санкций против России за возможное вмешательство в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2020 году.

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