Вашингтон, , 01:55 — REGNUM Система противоракетной обороны США требует серьезного совершенствования, 25 февраля заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс на слушаниях в комитете cената США, сообщает портал Breaking Defense.

Он напомнил про инциденты с нападением дронов на предприятия саудовской компании Saudi Aramco и ракетной атакой по американским военным объектам в Ираке, совершенной Ираном. По словам Уолтерса, у США уже есть план по объединенной противовоздушной системе обороны, которая может защитить как на большой, так и на малой высотах.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля стало известно о том, что база наземной системы противоракетной обороны США Aegis Ashore в Польше будет введена в строй в 2020 году.

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