Курск, , 06:27 — REGNUM Председателем комитета по культуре Курской области с 26 февраля стала Юлия Полетыкина. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

Полетыкина исполняла обязанности председателя профильного комитета с декабря 2019 года. Она сменила на этом посту ушедшего в отставку Валерия Яковлева.

Также Яковлев занимал должность заместителя председателя комитета — начальника отдела культурно-досуговой деятельности комитета по культуре Курской области. На этом посту его также до нового назначения замещала Юлия Полетыкина.

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