Курск, , 06:09 — REGNUM Заместителем губернатора Курской области с 26 февраля назначен бывший руководитель администрации губернатора Юрий Князев. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

Юрий Князев в новой должности будет заведовать работой областных комитетов государственной службы и кадров, документационного обеспечения, внутренней политики, информации и печати, управлений финансового учета и материально-технического обеспечения, протокола, а также представительства Курской области при правительстве РФ.

Место Князева в администрации губернатора займет Александр Шматков, который ранее уже исполнял обязанности председателя администрации главы региона.