Вашингтон, , 00:42 — REGNUM Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер лишь играет на публикую, критикуя действия Белого дома по борьбе с угрозой распространения коронавируса нового типа, заявил американский президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

«Воющий Чак Шумер жалуется, играя на публику, что я должен был просить больше, чем $2,5 миллиарда на борьбу с коронавирусом. Если бы я попросил больше, он сказал бы, что прошу слишком много. Ему не нравилось мое решение о закрытии границ. А я оказался прав. Он некомпетентен!», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля американский центр по контролю и профилактике заболеваний призвал граждан США готовиться к возможной вспышке коронавируса нового типа. Отметим, что, по последним данным, на территории Соединенных Штатов зафиксировано 57 случаев заражения новой инфекцией.

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