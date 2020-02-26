Анкара, , 00:28 — REGNUM Двое военнослужащих армии Турции погибли на территории Ливии, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре.

«У нас там двое мучеников», — заявил турецкий лидер.

Читайте также:Эрдоган рассказал о гибели турецких военных в Ливии

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии погибли несколько турецких военнослужащих. При этом он добавил, что потери в рядах Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара выше и достигают почти ста человек. В свою очередь пресс-служба ЛНА заявляла о гибели 16 турецких военных на территории Ливии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ливии предложили создать военную базу США