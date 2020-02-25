Вашингтон, , 23:59 — REGNUM Американская ПРО не столь совершенна, как хотелось бы, заявил 25 февраля представитель Пентагона Тод Уолтерс на слушаниях в комитете Сената Соединённых Штатов.

На слушаниях по делам вооружённых сил США Уолтерсу, являющемуся главнокомандующим Объединёнными вооруженными силами НАТО в Европе, напомнили, что американская ПРО не защитила ни НПЗ Saudi Aramco, ни базы Штатов в Ираке.

Генерал, отвечая на вопрос, чем Пентагон располагает для защиты от подобных нападений, сказал, что американский ВПК работает над совершенствованием ПРО.

Планируется сделать так, чтобы обновлённые системы ПРО контролировали пространство на большой высоте и смогли сбить ракеты большой дальности. И чтобы ПРО могла сбивать ракеты также «на маленькой высоте и при меньшей дальности».

Уолтерс признал, что ПРО на текущий момент несовершенна:

«Это недостаток, и мы должны продолжать работать над этим».

Напомним, завод в Саудовской Аравии был атакован беспилотниками в сентябре 2019 г. По американским объектам в Ираке в январе 2020 г. была проведена ракетная атака.

Читайте ранее в этом сюжете: В Пентагоне назвали Польшу и Прибалтику вероятным местом войны с Россией