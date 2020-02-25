Амман, , 23:57 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в столицу Иордании — город Амман для участия в всеправославном совещании по вопросу церковного раскола на Украине. Об этом 25 февраля сообщает РИА Новости.

Главы пометных православных церквей прибыли в гостиницу Fairmont Amman в столице Иордании. В этой же гостинице и состоится совещание 26 февраля.

Напомним, что с инициативой собрать всеправосланое совещание по вопросу церковного раскола на Украине выступил Иерусалимский патриарх Феофил III.

Помимо патриарха Иерусалимского Феофила III и патриарха Московского и всея Руси Кирилла во всеправославном совещании примут участие: Сербский патриарх Ириней и митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав, а также представители Румынской и Польской церквей.

Стоит отметить, что ряд предстоятелей отказались от предложения патриарха Феофила, в том числе и Константинопольский патриарх Варфоломей, который и организовал церковный раскол на Украине.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году по иницативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и при активной поддержке американцев, украинским властям удалось добиться только, что константинопольский патриарх Варфоломей признал украинских раскольников и выдал им томос об автокефалии.

Раскольники на Украине объединились для этого в «Православную церковь Украины» (ПЦУ). Однако эта структура не признана большинством поместных православных церквей.