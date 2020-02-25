Москва, , 23:20 — REGNUM «Амурский судостроительный завод» может получить заказ на постройку сразу десяти корветов проекта 20 380, сообщает 25 февраля «Ведомости» со ссылкой на источники в ОСК и в Минобороны РФ.

По данным издания, подписание контракта может состояться в 2021 году.

Все десять корветов будут предназначены для Тихоокеанского флота, в составе которого сейчас два таких корабля — «Совершенный» и «Громкий». Заводские испытания проходит корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и строится корвет «Резкий».

Ещё четыре таких корвета служат в составе Балтийского флота.

Особенностями кораблей этого проекта являются небольшие размеры, малозаметность, высокая автоматизация систем управления и вооружения. В проекте 20 380 применён принцип модульной архитектуры, расширяющий модернизационный потенциал корабля. Корабль может нести противолодочный вертолет Ка-27.

Корветы проекта 20 380 — малые сторожевые корабли ближней морской зоны. Их предназначение:

Действия в ближней морской зоне государства, ведение борьбы с надводными кораблями и подлодками противника;

Артиллерийская поддержка морского десанта, нанесение ракетно-артиллерийских ударов по кораблям и судам в море и базах;

Патрулирование зоны ответственности с целью блокады.

Главным ударным вооружением корветов проекта 20 380 являются противокорабельные ракеты Х-35 «Уран» или крылатые ракеты Калибр-НК.

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