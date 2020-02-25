Лондон, , 23:19 — REGNUM Соблюдать законы Европейского союза британцы не обязаны, заявил 25 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Своё заявление британский премьер-министр сделал на встрече с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Участники переговоров, состоявшихся 25 февраля в Лондоне, обсуждали отношения Великобритании и ЕС после Brexit.

И Джонсон, и Курц заявили, что их интересует успех в заключении соглашения о свободной торговле между Лондоном и Брюсселем. В коммюнике по итогам переговоров сказано следующее:

«Премьер-министр ясно заявил, что Великобритания не примет никаких требований следовать законам ЕС, точно так же, как она не ждёт, чтобы ЕС придерживался британских законов».

Напомним, первые переговоры по взаимоотношениям между Лондоном и Брюсселем после окончания переходного периода (он начался 1 февраля 2020 г. и завершится 31 декабря 2020 г.) состоятся 2 марта.

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