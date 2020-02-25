Киев, , 22:41 — REGNUM Киев «очень-очень мощно» готовится к «широкомасштабному наступлению» России и понимает, что надо делать, заявил 25 февраля секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью радио «Новое время».

По его словам, Украина проводит «мощную подготовку» к российскому нападению.

«Недавно был утвержден гособоронзаказ на 2020−2022 годы, там есть ответ, каким образом мы будем это делать», — заявил Данилов.

Кроме того, он рассказал о «пяти сценариях» реинтеграции Донбасса, каждый из которых подразумевает «достойный ответ» Украины «агрессору».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Украины с весны 2014 года продолжают заявлять о подготовке России к военному вторжению на Украину, иногда заменяя эти обвинения на рассказы о том, что «российское вторжение» уже остановлено в Донбассе.

Такие заявления Киева в российском оборонном ведомстве уже назвали «абсолютной чушью», которая «не поддается никакой критике».

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