Вашингтон, , 22:40 — REGNUM Правительство Афганистана согласилось отложить инаугурацию президента Ашрафа Гани по требованию США, 25 февраля сообщает агентство Reuters.

Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус пояснила, что ведомством «были высказаны опасения» в связи с заявлениями противников Гани о нарушениях на выборах.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американское правительство хочет «удостовериться… что выборы были свободными, справедливыми и точными, и подсчет был правильным».

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