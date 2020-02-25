Триполи, 25 февраля 2020, 22:27 — REGNUM Турецкий беспилотник был сбит 25 февраля над Триполи силами Ливийской национальной армии, сообщает «Военный обозреватель».
Уточняется, что ЛНА (армия Халифы Хафтара) сбила разведывательно-ударный беспилотник Bayraktar TB2 ПНЕ.
Напомним, Турция в Ливии поддерживает Правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем.
ПНА базируется в Триполи, а ЛНА — в Бенгази. Обе структуры воюют.
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