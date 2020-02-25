Екатеринбург, , 22:29 — REGNUM Глава Екатеринбурга Александр Высокинский действительно планирует уволить главу Октябрьского района города Романа Рудометова. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Мэра спросили после заседания думы, будет ли отправлен в отставку Рудометов.

«По Октябрьскому вы все решения знаете, будем их реализовывать», — сказал градоначальник.

Глава города пообещал в течение нынешней недели поделиться с журналистами деталями кадровой работы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Высокинский совершил рейд по улицам Екатеринбурга с целью проверить качество уборки снега. По результатам объезда Рудометову было предложено уйти в отставку.

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