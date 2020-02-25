Вашингтон, , 22:07 — REGNUM Власти США расширили санкции против Российской Федерации. Об этом сегодня, 25 февраля, сообщает государственный департамент США.

Речь идет о санкциях, которые США вводят против Исламской Республики Иран. Так, у США есть пакет санкций против Ирана, касающийся иранской ракетной программы.

Чтобы повысить эффективность санкций Вашингтон стал вводить их и против компаний из иностранных государств, которые, по мнению американцев, помогают Ирану в развитии ракетной отрасли.

Сегодня санкции были введены против 13 организаций и частных лиц из Китайской Народной Республики, Ирака, Российской Федерации и Турции. По мнению США, те, кто попал под санкции, помогают Ирану развивать его ракетную программу.

Стоит отметить, что Тегеран от своей ракетной программы никогда не отказывался.