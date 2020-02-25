Вашингтон, , 22:06 — REGNUM Не создавать параллельных правительству структур посоветовал афганской «оппозиции» официальный представитель Госдепа Морган Ортэгус. Соответствующее заявление было опубликовано 25 февраля.

Комментируя заявление проигравшего президентские выборы Абдуллы Абдуллы (он же является афганским премьер-министром) о том, что он итоги голосования не признаёт и создаст своё правительство, Ортэгус сказал:

«Стороны должны воздерживаться от дестабилизирующих действий, включая усилия по созданию параллельных структур, противоречащих конституции и верховенству права».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, хотя президентские выборы в Афганистане прошли в сентябре 2019 г., официально имя победителя было объявлено только 18 февраля 2020 г.

Власти заявили, что победителем стал Ашраф Гани — действующий президент страны. Абдулла, как и в сентябре, продолжает заявлять, что не признаёт победу Гани.

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