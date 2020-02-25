Пекин, , 21:52 — REGNUM В Китае объявлено о готовности помочь странам с неразвитой системой общественного здравоохранения укрепить возможность противостоять эпидемии коронавируса нового типа, сообщает 25 февраля Синьхуа со ссылкой на соответствующее заявление официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня.

Поводом послужило обращение руководства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) к участникам Африканского союза (АС) об обеспокоенности распространением эпидемии вирусной пневмонии. Позвучал призыв к мировому сообществу оказать наименее подготовленным странам посильную помощь и поддержку, чтобы избежать вспышки инфекции.

Дипломат особо отметил, что принятые Китаем меры по профилактике и контролю над эпидемией не только остановили вирус на территории страны, но и оказали существенную помощь, предотвратив его передачу другим странам. Подчеркивается, что встреча в формате глав министерств здравоохранения стран-участниц АС, высоко оценила противоэпидемиологические мероприятия, подтвердив их высокую эффективность.