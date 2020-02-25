Ульяновск, , 21:28 — REGNUM В Ульяновской области будет сформировано агентство по надзору в сфере природопользования. Об этом сегодня, 25 февраля, заявил на аппаратном совещании губернатор региона Сергей Морозов.

Возглавит новую структуру главный государственный инспектор Ульяновской области в области охраны окружающей среды Гульнара Рахматулина. По её словам, главная задача нового ведомства — «обеспечение благоприятной окружающей среды для населения и создание комфортного климата для бизнеса». Она заявила, что надзор «будет носить» в первую очередь «предупредительный характер». Также было отмечено, что в работе экологического надзора будут «применены нормы рискориентированного подхода».

Напомним, в прошлом году заявлялось, что региональное министерство природы и цикличной экономики будет переформатировано и укрупнено за счёт усиления контрольно-надзорной работы в сфере экологии.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля на пост первого заместителя губернатора Ульяновской области назначен Александр Костомаров. Он будет отвечать за внутреннюю и информационную политику, развитие гражданского общества. Полномочным представителем ульяновского губернатора стал Александр Румянцев, который будет работать в статусе вице-губернатора. Возглавлявшая министерство развития международных и межрегиональных связей Екатерина Сморода назначена региональным детским омбудсменом.

Напомним, в Ульяновской области будет переформатирована система государственного управления. Это коснётся администрации губернатора, министерства промышленности, спорта, финансов, экономики, семьи и молодёжного развития. Министерство развития международных и межрегиональных связей будет упразднено. Кроме того, губернатор Ульяновской области планирует возложить на себя также обязанности премьер-министра.