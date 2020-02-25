25 февраля 2020 | Время чтения 23 мин

Арташес Гегамян, , 21:25 — REGNUM



Армения

На минувшей неделе Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин провел очередную встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации. В числе затронутых вопросов была тема поддержки семьи. Так, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Ольга Баталина, высказав свое мнение на этот счет, заметила: «И одна из ключевых тем ̶ это поддержка семьи. Семья, все, что с семьей, для абсолютного большинства россиян всех возрастов ̶ это главная ключевая ценность. И конечно, они считают, что сегодня эти вопросы в Конституции должны быть еще более выпукло отражены». Признаюсь, что актуальность этого вопроса особенно понятна нам в Армении. Ведь именно незыблемые христианские устои армянской семьи позволили армянскому народу более 500 лет лишенному независимой государственности, суметь сохраниться как устойчивое сообщество людей, связанное общностью языка, христианской веры, сохраниться как нация. Так вот, отвечая на вопрос депутата Госдумы, Владимир Владимирович высказал свое мнение: «Семья, Вы сказали, это союз мужчины и женщины. А если это неполная семья, что тогда? Надо уточнить некоторые вещи. Брак ̶ это союз мужчины и женщины. С семьей немножко по-другому. Но идея сама по себе правильная и должна быть поддержана сама по себе. Надо только подумать, в каких формулировках и где это делать». Примечательно, что на этом же обсуждении Президент РФ высказался относительно понятий «родитель номер один» и «родитель номер два». «Пока я Президент, у нас не будет «родитель номер один» и «родитель номер два», будут папа и мама», ̶ заявил Президент РФ Владимир Путин. Заметим, что ранее вице-спикер Госдумы Федерального Собрания РФ Петр Толстой заявил о необходимости того, чтобы в Конституции было прописано определение брака как союза мужчины и женщины, что по его мнению должно пресечь спекуляции на тему предоставления отдельных прав людям нетрадиционной сексуальной ориентации. Увы, Петр Алексеевич несколько недооценил коварство разного рода международных организаций, когда высказал мнение, что этот шаг гарантирует, что «никакие международные институты впредь не смогут навязать России какие-либо особые права для ЛГБТ-сообщества». Так, заместитель главы отделения международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) в Европе и Центральной Азии Татьяна Локшина раскритиковала предлагаемые поправки в Конституции России относительно понятия брака: «Гомофобия в России достаточно сильна и еще больше усиливается после принятия дискриминационного законодательства и соответствующей риторики в СМИ». Более того, она усматривает в этом определенный сигнал западным партнерам о том, что мало того, что Россия не собирается отменять дискриминационное законодательство, а наоборот он (А. Толстой ̶ А. Г.) и ряд его коллег считают правильным «закрепить дискриминационные нормы в Конституции» (https://ria.ru/20200217/1564863849.html?rcmd_alg=svd). Я специально столь подробно остановился на этой теме, чтобы подчеркнуть исключительную актуальность и для Армении конституционного закрепления определения семьи и брака.

В этой связи хотелось бы поделиться с читателями некоторыми весьма характерными перипетиями, связанными с обсуждениями аналогичной темы в нашей стране. В этой связи на память пришли события 24 октября 2018 года, когда на заседании национального Собрания Республики Армения (далее НС РА) VI созыва и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян на вопрос депутата Геворка Петросяна о целесообразности разрешения на проведение в Ереване «Форума ЛГБТ-христиан» Восточной Европы и Центральной Азии (ассоциации с Т. Локшиной из HRW Восточной Европы и Центральной Азии, думаю, что вполне закономерны) вдался в присущие ему пространные воспоминания. Никол Воваевич поделился с депутатами НС РА о незабываемом для него случае, произошедшем с ним во время визита во Францию в одной из гостиниц Парижа. Так вот, ему в номер гостиницы подал кофе (видимо дурные привычки от его отсидки в местах не столь отдаленных им все еще полностью не искоренены) некто уроженец Армении. «Когда я ему предложил вернуться в Армению, указав на изменения, произошедшие после революции (имеется в виду государственного переворота апреля-мая 2018 года ̶ А. Г.), мой собеседник сказал, что еле сбежал из страны и теперь живет со своим другом, который из того же города. Я это говорю для того, чтобы мы представили ситуацию. Я считаю, что при обсуждении этой проблематики (на самом деле такой проблематики нет, если власти искусственно не будут ее нагнетать ̶ А. Г.), помимо проявления нашего отношения, мы должны понять является ли это действительно проблемой для нас. И если это проблема, то как надо к ней относиться», ̶ сказал Н. Пашинян. Будучи очевидцем этого диалога в парламенте РА, я невольно широко улыбнулся и поймав на себе вопросительные взгляды моих коллег, ревнивых приверженцев устоев традиционных армянских христианских семей, я объяснил им мою реакцию. Итак, уважаемый читатель мои сверстники и люди более молодого поколения наверно помнят эстрадную миниатюру из пародийного обозрения «Тринадцатая программа» эстрадный номер под рубрикой «Совершенно случайно», сочиненный Аркадием Аркановым и Григорием Гориным аж в 1963 году, где пародировались типичные для советского телевидения тех лет штампы. В пародии ведущий встречает на бульваре пенсионера, который «случайно» оказывается бывшим передовиком производства, беседует с ним. В ходе беседы постоянно подворачиваются подходящие персонажи и предметы. Когда, наконец, выясняется, что герой передачи умеет музицировать, оказывается, что он захватил с собой скрипку, на которой играет полонез Огинского, а после этого оказалось, что на бульваре в кустах случайно стоит рояль, на котором герой также может сыграть телезрителям. Сей факт он комментирует словами: «Здесь как раз в кустах совершенно случайно стоит рояль, я могу сыграть». Комизм ситуации подчеркивался словосочетанием «совершенно случайно». Рассказав схожесть этой короткой истории с совершенно случайной встречей Никол Воваевича с армянским гомосексуалистом, моих коллег также охватил смех. Никол Воваевич, неся подобную ахинею с трибуны НС РА, видимо, полагался на полную амнезию депутатского корпуса, которые, по его мнению и воображению, живут в каком-то виртуальном пространстве и напрочь забыли, что одной из главных движущих сил так называемой «бархатной революции» были как раз представители ЛГБТ-сообщества. И то, что ему в парижской гостинице «совершенно случайно» кофе подавал именно их человек, бесспорно, что это новая армянская версия пародии А. Арканова и Г. Горина за авторством Никола Пашиняна-эссеиста. Вместе с тем в данном случае упрекнуть Никола Воваевича, себя любимого, в неблагодарности к запросам ЛГБТ-сообщества, было бы несправедливо. Ведь «народный премьер» прямым текстом заявляет, что в отношении ЛГБТ-сообщества после революции (государственного переворота) произошли близкие их сердцу изменения. Обслужи этот же парижский официант Никол Воваевича в наши дни, то сейчас «народный премьер» вполне уверенно мог бы привести пример ревностного отстаивания прав сексуальных меньшинств в Армении. К примеру, выступление трансгендера с трибуны НС РА, когда это существо читало нравоучения народным избранникам и разнокалиберным ангажированным поборникам соблюдения прав человека. Уже не приходится говорить о хамских бесчинствах подобных им молодчиков, но уже из тоталитарных религиозных сект против Армянской Апостольской Святой Церкви (ААЦ), Верховного Патриарха и Католикоса всех армян Гарегина Второго. Не хотелось бы вновь в подробностях описывать их кощунственные действия, здесь важно другое: все их противоправные действия происходили в условиях полного бездействия полиции (видимо прекрасно осведомленной о сценаристах и режиссерах этого грехопадения). У читателя вполне естественно может возникнуть вопрос: что же вызвало необузданный гнев сих молодчиков, ополчившихся против ААЦ? Они, а скорее их поводыри, никак не могут простить ААЦ, Верховного Патриарха и Католикоса всех армян за выраженную ими принципиальную позицию, которую иерархи ААЦ откровенно выступили против ряда положений Стамбульской конвенции (Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашнем насилии). Так, 20 июля 2018 года пресс-канцелярия духовного центра ААЦ ̶ Первопрестольного Святого Эчмиадзина призвала власти Армении воздержаться от ратификации Стамбульской конвенции. В заявлении епископов и правящих архиереев Армянской Апостольской церкви, в частности, отмечалось: «В конвенции (речь о Стамбульской конвенции — А. Г.) содержатся положения и понятия, вызывающие серьезную обеспокоенность с точки зрения национально-духовной идентичности и безопасности. Мы призываем органы власти воздержаться от ратификации конвенции … Ортодоксальное христианское восприятие прав и свобод человека исключает искажение или изменение богосозданной сущности. Учитывая подтекст конвенции о свободе выбора пола, вызывает серьезное недоумение и становится поводом для трактовок требование искоренить традиции, основанные на стереотипных представлениях о роли женщин и мужчин для изменений в социальных и культурных моделях поведения женщин и мужчин».

Осмысливая события, развернувшиеся в Армении в недавнем прошлом с происходящими событиями вокруг этих же вопросов в России, невольно приходишь к вполне определенному выводу. Становится очевидным, что известный заокеанский центр силы мировой политики вместе с соросовскими прихлебателями и разного рода демократическими институтами и правозащитными организациями двумя-тремя годами ранее на примере Армении испытывали и оттачивали технологии подрыва устоев государства. А далее, с учетом сбоев и недоработок, которые имели место в Армении, те же самые технологии стали применять уже в России. Да, да, уважаемый читатель, сказанное мною не есть преувеличение, а факт, в подтверждение которого можно привести с десяток обоснований. Для западных стратегов это беспроигрышная тактика, нацеленная на реализацию их главной стратегической цели ̶ создания зоны нестабильности по всему периметру границ России. Причем им предпочтительнее проводить такую работу в союзнических с Россией странах ̶ членах ОДКБ и ЕАЭС, естественно, с учетом специфики каждого из этих государств. При этом любое противодействие исполнителям этой гнусной роли по расшатыванию устоев государства встречает остервенелую реакцию все тех же соросят, причем не только местного разлива, но куда более именитых. Чтобы не быть голословным, сошлюсь на совершенно новое скандальное разоблачение. Так, недавно французское издательство «Valeurs actuelles» опубликовало результаты своего расследования по связям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) со структурами все того же американского «филантропа» Джорджа Сороса. Заметим, что в Европарламенте всплывшие факты уже назвали «ужасающими». Так вот, журналистское расследование позволило раскрыть крайне сомнительные связи сотрудников Европейского суда по правам человека ̶ одной из наиболее важных структур современной Европы, которая доселе была наглядной демонстрацией приверженности гуманизму. Теперь же непредвзятость данного органа оказалась под вопросом, так как судьи ЕСПЧ были связаны с небезызвестным фондом Джорджа Сороса «Открытое общество». Как выяснилось, начиная с 2009 года сотрудники Европейского суда находились под прямым или опосредованным влиянием Сороса. Важно отметить, что речь идет о сотне судей ЕСПЧ.

Депутат Европарламента Николас Бэй, комментируя скандал, назвал обнародованные журналистами сведения, повторюсь, «ужасающими». Он посетовал на то, что система различных неправительственных организаций позволила Джорджу Сороса обрести могущество, которого нет у многих государств. В этой связи весьма примечателен другой факт, который, на мой взгляд, является сильным ударом по авторитету ЕСПЧ, незамедлительно возымел политические последствия. Так, лидер французской партии «Национальное объединение» Мартин Ле Пен уже призвала прекратить выполнять постановления ЕСПЧ. «Свободная страна должна бороться с такими антидемократическими манипуляциями», ̶ написала она в социальной сети (https://news-front.info/2020/02/22/v-es-nazrevaet-skandal-veka-soros-godami-ekspluatiroval-glavnuyu-gordost-demokratichnoj-evropy/). Заметим также, что решения ЕСПЧ были обязательными для исполнения странами, входящими в состав Совета Европы. Более того, ЕСПЧ вынуждал правительства других стран переписывать собственные законы. За последние полвека ЕСПЧ вынес свыше 10 тысяч таких решений. Думается, что после вышеизложенного в совершенно ином свете следует воспринимать предложение, выдвинутое Президентом РФ Владимиром Путиным, по внесению поправок в Конституцию РФ по части ограничения приоритета международного права. Пусть с моей стороны не выглядит нескромным напоминание читателям, что в настоящее время согласно ст. 15 Конституции России действует приоритет международного права (то есть если международным договором установлены иные правила чем предусмотренные законами России, то действуют нормы международного права). Это подрывающее основы суверенитета положение о приоритете международного права над национальным закреплено и в Конституции Республики Армения, принятой 6 декабря 2015 года. Так, в Главе 1 (Основы конституционного строя) Статьи 5 (Иерархия правовых норм) параграф 3 гласит: В случае, противоречия между нормами международных договоров, ратифицированных Республикой Армения, и законов Республики Армения применяются нормы международного права. Это ставит Республику Армения в оккупационное положение от разного рода законов, принимаемых международными организациями, которые зачастую подрывают цивилизационные, христианские устои армянского народа. И опять-таки на примере РА мы становимся свидетелями ожесточенной борьбы по слому этих устоев со стороны антинациональных сил из числа соросовских стипендиатов, активистов тоталитарной религиозной секты «Слово жизни» и ЛГБТ-сообщества, которым в настоящее время противостоят семеро членов Конституционного суда Республики Армения (КС РА). Причем для поводырей организаторов государственного переворота апреля-мая 2018 года этот вопрос имеет принципиально важное значение, настолько важное, что «народный премьер» и КО затеяли проведение референдума по конституционным изменениям. Заметим, что проект поправок Конституции РА, разработанный фракцией «Мой шаг» (политическая опора премьер-министра РА в НС РА, где в наличии существенное присутствие соросавских прихлебателей), предусматривает прекращение полномочий председателя и членов КС РА, назначенных до реформы Основного закона в 2015 году. Напомним читателям, что 9 февраля 2020 года президент Армении Армен Саркисян, на основе решения парламента, подписал указ о проведении 5 апреля т.г. референдума по конституционным изменениям. Здесь не буду вновь приводить факты, свидетельствующие об их полном несоответствии отдельным статьям действующей Конституции РА. Об этом на высоком профессиональном уровне было написано множество статей, более того, президенту РА была дана исчерпывающая записка об антиконституционности референдума за подписью 105 ведущих специалистов юриспруденции. Сейчас важно другое: суметь понять, в чем подлинные причины столь спешного проведения конституционного референдума, каковы побудительные мотивы. Бесспорно одно ̶ Никола Воваевича уж очень сильно торопят его закордонные покровители … Нет, уважаемый читатель, торопят не для укрепления конституционного строя в РА за 3,447 млрд драмов (около $7,2) во что обойдутся расходы на проведение референдума. Вопрос в ином: власти оказались в долгу перед известным центром силы мировой политики, так как опаздывают с реализацией «заветов» теперь уже бывшего советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона. Вкратце напомним читателям, о чем же говорил Джон Робертович в Ереване: добиться «положительной реакции» с азербайджанской стороны и ее согласия на получение «части районов» и признание некоего эфемерного временного переходного статуса Нагорного Карабаха, утверждение в Армении «стабильной демократии» с реализацией политики «собственного суверенитета», чтобы «не зависеть от чрезмерного иностранного влияния (читайте, влияния России ̶ А. Г.)». Так вот, на пути реализации «заветов» Болтона (хотя и Джона Болтона ушли из Белого Дома, но курс администрации США в регионе Закавказья остался прежним), которые в своей совокупности не могут быть реализованы без грубейших нарушений норм Конституции РА, чему мощным заслоном является председатель Грайр Товмасян. Поэтому заокеанские кукловоды подсказали «народному премьеру» и затеять эту возню с референдумом, конечная цель которого отстранение председателя и шести членов КС РА от занимаемых должностей. Чтобы не ограничиться лишь этими озабоченностями, приведу и «светлую» страницу, сопутствующую организации референдума. Так, сегодня 25 февраля т.г. сторонники Никола Воваевича проведут мероприятие по сбору средств для организации агитационной кампании конституционного референдума. В этот день запланирован банкет, на который будут приглашены близкие Никол Воваевичу и КО люди, их друзья, интересующиеся политикой, разделяющие политические взгляды «народного премьера». Особливо желанными гостями будут продвинутые бизнесмены, которые при прежних властях почему-то именовались неблагозвучно звучающим словом — олигархи, которые к тому же в знак протеста к прежним властям на разного рода агитационные кампании не раскошеливались. Не то, что сейчас для любимых властей они на все готовы. В чем же светлое пятно этой кампании. Не приведи Господь, если референдум примет предлагаемые в Конституцию РА поправки, уверен, что, спустя считанные недели, в Армении неизбежно произойдет повсеместный передел собственности. И тогда подлинные сторонники Никола Воваевича, которые вполне схожи с персонажами из песни «Интернационал», написанной французским поэтом, членом Парижской коммуны Эженом Потье еще в 1871 году, уже запоют: «рабы восстанут, а затем мир будет изменен в основе: теперь ничто — мы станем всем! (читай крупными владельцами богатства, экспроприированного у многих из нынешних теневых и явных финансистов Никола Воваевича и КО).

Между тем «народный премьер» за неимением реальной программы по переводу экономики Армении на рельсы инклюзивного развития и отсутствия вразумительных ответов на серьезные вызовы и угрозы безопасности Республики Армения и Республики Арцах уже стал цитировать самого себя. Ну что сказать, классик он и есть классик. Так, 5 февраля т.г. он сделал очередную запись на своей странице в Facebook, в которой, напомнил о предложенных им еще в августе 2019 года «6 общенациональных консенсусах» как о краеугольном камне общенационального единства. А то, что вся николвоваевская пропаганда денно и нощно нацелена на дальнейший раскол армянского общества, разделив их на «черных» и «белых», «революционеров» и «реваншистов», сторонников «За» референдум и «Нет» референдуму, так это не в счет. Главное, чтобы граждане Армении не забыли содержание «6 общенациональных консенсусов», которые, не беда, что ничего общего не имеют с сегодняшими реалиями нашей жизни. Не хотелось бы приводить подробности из месяца в месяц повторяющихся штампованных фраз Никола Воваевича о важности суверенитета, борьбы за искоренение коррупции, недопущения насилия для решения какого-либо внутриполитического вопроса и т.д. и т.п., которыми напичканы консенсусы. Словом, всего того, что в настоящее время власть предержащими РА повсеместно грубо попирается. Чтобы как-то занять граждан, в последние дни стали тиражировать и другой опус «народного премьера», так называемые «Мюнхенские принципы» Никола Пашиняна решения Нагорно-Карабахского конфликта, отдельные выкладки из которых, уверен, со временем будут восприниматься как наглядные свидетельства политического парадокса современной Армении. Парадокса, когда определенная часть населения в силу различных обстоятельств, о чем приходилось неоднократно писать, привела к власти человека, которому государственное управление абсолютно чуждо, более того, противопоказанно. Чтобы не быть голословным, приведу лишь два из «6 мюнхенских принципов» Никола Воваевича. Итак, принцип 3 гласит: «Нет территорий, есть безопасность. Нагорный Карабах не может уступить свою безопасность»; принцип 4 гласит: «Невозможно решить конфликт одним или двумя действиями: в переговорном процессе необходимы «микрореволюции», затем «миниреволюции», затем прорыв». Ничего не скажешь, «умен» наш «народный премьер». Пусть теперь психоаналитики ломают головы, чтобы понять подлинный смысл сказанного Николом Воваевичем. Я же не берусь сделать это, так как очень сильно люблю свою Родину и не хотелось в очередной раз отождествлять действующего премьер — министра РА с банальным выскочкой. В этой полной драматизма ситуации на память приходят светлые образы председателей Совета Министров Армянской ССР Бадала Амаяковича Мурадяна, Фаддея Тачатовича Саркисяна … С именем каждого из них связывались сданные в эксплуатацию десятки и сотни заводов и фабрик, большие жилые массивы, школы и детские сады, больницы и здравницы, десятки и десятки тысяч гектаров ранее не пригодных для земледелия культивированных земель, заложенные на сотнях гектарах фруктовые сады. Они созидали мощную процветающую республику, страну, которая в своих недрах воспитала поколение 80−90-х годов, патриотов Армении, предотвративших геноцид армянского населения Нагорно-Карабахской области, вместе со своими братьями и сестрами из Карабаха одержавших победу в Арцахской национально-освободительной войне, навязанной руководством Азербайджана народу Карабаха. Наши отцы взрастили то поколение, которое в полном соответствии с Законами СССР и Международным правом провазгласило независимость Нагорно-Карабахской Республики.

Уважаемый читатель, во мне не говорит лишь чувство ностальгии по тем временам, а необходимость осознания нашим народом огромного значения сохранения преемственности поколений, упрочения христианских традиций, лежащих в основе армянской семьи, привития любви к своему родному языку, глубокого осмысления истории армянского народа, исключительно важного, судьбоносного значения роли Армянской Апостольской Святой Церкви в сохранении армянской нации, в становлении независимости и суверенитета двух армянских государств — Республики Армения и Республики Арцах. Лишь только глубоко поняв непреходящую важность традиционных христианских армянских ценностей, мы сможем дать объективную оценку антинациональным властям Армении, ведущим армянский народ к общенациональной катастрофе. Предотвратить ее возможно лишь при консолидации всех здоровых сил двух армянских государств, отбросив при этом совершенно неуместные обсуждения на тему, а кто лидер. Думается, что губительный для армянской государственности пример единоличного «лидера» в лице Никола Пашиняна должен нас многому научить. Альтернатива консолидации — потеря армянской государственности.

Вместо послесловия. По сложившейся традиции не хотелось завершать статью на грустной ноте. И сегодня произошло совершенно незаконное действо — начался судебный процесс по грубо сфабрикованному уголовному делу против экс-президента Республики Армения, Героя Арцаха Сержа Азатовича Саргсяна. Не спешите, уважаемый читатель, упрекнуть меня в кажущемся на первый взгляд цинизме за то, что в этом политическом преследовании и судебном процессе над Сержем Азатовичем, я буду писать в послесловии моей статьи, усматривая в этом положительные моменты, свидетельствующие о положительных переменах в сознании наших сограждан. Не буду томить читателей недомолвками, раскрою подробности о начале судебного процесса, возбужденного на основании одного показания, добытого при сомнительных обстоятельствах. Как справедливо отмечалось в заявлении, распространенном 25 февраля т.г. Республиканской партией Армении, этим заказным судебным преследованием власти пытаются «отвлечь внимание армянского народа от обостряющихся внутренних и внешних проблем … данное дело носит исключительно направленный и заказной характер, в рамках которого в уголовной упаковке проводится процесс, обусловленный политическими мотивами». Так вот, перед зданием суда общей юрисдикции г. Еревана еще задолго до начала судебного процесса, несмотря на непогоду, собралось около полутора тысяч человек, сторонников Сержа Саргсяна. Что сразу же бросилось в глаза, так как подавляющее большинство собравшихся у здания суда были молодые парни и девушки, с одухотворенными, ясными взглядами, которые стояли с высоко поднятыми головами, гордо держа в руках флаги Республики Армения, транспаранты, содержание которых говорило о многом: с именем Сержа Саргсяна тысячи людей связывают сохранение суверенитета и независимости Республики Арцах. Вчитываясь в содержание транспарантов, невольно на память пришли слова из выступления Сержа Саргсяна на последнем съезде Европейской народной партии, состоявшейся 20 ноября 2019 года в Загребе, где Серж Азатович с трибуны съезда однозначно заявил: «Хочу, чтобы в Баку услышали мое послание — Арцах никогда не будет в составе Азербайджана. А у конфликта нет военного решения!». Да, в те дни Серж Азатович адресовал свои слова Апшеронскому султанату, а сегодня сотни молодых людей с транспарантами аналогичного содержания, бесспорно, адресовали эти слова как заокеанским поводырям действующих властей Армении, так и, естественно, персонально николвоваевической камарилье. Прямо у здания суда Серж Азатович, обращаясь к своим сторонникам, изрек проникновенные слова: » … выражаю надежду, что в Армении действительно есть судьи, для которых правосудие превыше всего, как для меня и для всех вас и большинства граждан превыше всего независимость Карабаха … Это было главной целью моей жизни, оно будет сопровождать меня до конца и везде». Убежден, что даже самые лютые противники Сержа Саргсяна не смогут упрекнуть его в этом. Думаю, что этот день я еще долго буду хранить в своей памяти. Ведь то, что произошло пробудило во мне чувстяо оптимизма, некую уверенность в завтрашнем дне, так как собравшиеся сторонники Сержа Саргсяна уверен, станут провозвестниками консолидации всех здоровых сил армянского народа.

В завершение статьи хотелось бы отметить, что, не приходится сомневаться, история рассудит деятельность трех президентов Армении — Левона Тер-Петросяна, Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Здесь же хотелось бы отметить, на мой взгляд, главный итог президентства Сержа Саргсяна. Это не всесторонне взвешенная политика по консолидации расколотого общества после трагических событий 1 марта 2008 года, когда живой организм армянской нации кровоточил; это не серьезнейшие усилия президента РА, нацеленные на то, чтобы мировой финансово-экономический кризис 2008—2009 гг. не привел бы к резкому ухудшению социального положения граждан Армении; это не принятие в 2013 году судьбоносного решения о вхождении Армении в Евразийский экономический союз; это не подписание 24 ноября 2017 года «Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве"с Евросоюзом; это не принуждение Азербайджана к миру после развязанной Апшеронским султанатом 2−5 апреля 2016 года апрельской войны против Республики Арцах; это не относительно бескровное высвобождение заложников (тем не менее повлекшее гибель троих полицейских), захваченных 17 июля 2016 года вооруженной группой, именуемой себя «Неистовые из Сасуна». Я не буду перечислять другие весьма и весьма сложные события, каждое из которых вполне было бы достаточно для порождения нестабильности в обществе, притом не в период одного президентского срока. Для меня особенно ценно то, что наш народ, пройдя через эти тернии, находясь в условиях щедро оплачиваемой из-за океана гибридной войны, не только выстоял, но день ото дня более сплачивается вокруг символов Арцахской национально-освободительной борьбы. Вот к такому выводу пришел ваш покорный слуга, уважаемый читатель, находясь сегодня у здания суда общей юрисдикции г. Еревана, где началось первое судебное заседание по делу экс-президента РА, Героя Арцаха Сержа Азатовича Саргсяна.