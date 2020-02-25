Нижний Новгород, , 21:22 — REGNUM Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов уволил подозреваемого в получении взятки главу Канавинского района Михаила Шарова. Об этом сообщает управление мэрии по связям со СМИ.

Шаров уволен с формулировкой «в связи с утратой доверия». Исполняющим обязанности главы района назначен первый замглавы районной администрации Александр Кулагин.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Канавино и его заместитель Эдуард Цветков были задержаны 27 января по подозрению в преступлении по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки группой лиц»). По версии следствия, чиновники подозреваются в получении взятки в размере 150 тыс. рублей за незаконное бездействие в пользу одного из жителей города. Вместе с чиновниками задержали предпринимателя, который предположительно представлял интерес управляющей компании Канавинского рынка.

Московский районный суд Нижнего Новгорода избрал в отношении Шарова меру пресечения в виде ареста до 25 марта текущего года. В суде глава Канавинского района заявил, что вину не признает, взяток никогда не брал. Также он отметил, что суть обвинений ему непонятна. Шаров просил о домашнем аресте в своем доме в Богородске.

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