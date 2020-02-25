Ульяновск, , 21:19 — REGNUM В Ульяновской области сегодня, 25 февраля, на аппаратном совещании были представлены новые члены регионального правительства. В их числе — два вице-губернатора, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Первым заместителем губернатора Ульяновской области назначен Александр Костомаров, который ранее работал в Липецкой области. В сфере его ответственности — внутренняя и информационная политика, развитие гражданского общества.

Полномочным представителем ульяновского губернатора стал Александр Румянцев, который будет работать в статусе вице-губернатора. В рамках аппаратного совещания он представил план работы.

Уполномоченным по правам ребенка в Ульяновской области назначена Екатерина Сморода, которая ранее возглавляла министерство развития международных и межрегиональных связей. Приказ о её назначении вступит в силу 6 марта. Ранее её кандидатуру поддержали депутаты регионального парламента. Тогда на заседании Заксобрания Сморода заявляла, что «особое внимание» в работе на посту детского омбудсмена будет уделяться «адресной поддержке и конкретной помощи каждому ребенку, который оказался в трудной жизненной ситуации».

Как сообщало ИА REGNUM, министерство развития международных связей Ульяновской области будет упразднено.

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