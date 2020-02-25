Москва, , 21:19 — REGNUM Газета «Комсомольская правда» опубликовала расширенную версию интервью с последним Маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым, который скончался сегодня, 25 февраля, на 96-м году жизни.

В частности, в интервью речь идет об отношении Язова к первому и последнему президенту СССР Михаилу Горбачеву, первому президенту России Борису Ельцину и занимающему ныне пост президента Владимиру Путину.

В беседе с журналистом Язов критикует деятельность Горбачева на посту главы СССР. Язов считает, что Горбачев был недостаточно зрелым человеком, для того чтобы руководить такой страной, как Советский Союз.

«Наше государство очень сложное, столько национальностей, такая большая армия была, такая большая территория. Ну, не дано было человеку руководить таким государством», — сказал Язов о Горбачеве.

Так, Горбачев, по мнению Язова, проигнорировал результаты референдума о сохранении СССР, надеясь, что «народ проглотит».

Что касается Ельцина, то он, по мнению Язова также не понимал, какой страной он руководит.

«Он барахтался под развалами Советского Союза. И лишь в одном проявлял чудеса — в удержании власти. Как только под ним кресло начинало шататься, он сразу трезвел», — рассказывал Язов.

Маршал считал, что первый президент России и его окружение особо не думали о российском народе.

В отличие от Горбачева и Ельцина у Владимира Путина есть понимание того, какой сложной страной он руководит. За годы своего нахождения у власти Путину удалось увести Россию от «пропасти распада» и восстановить армию, подчеркивал Язов.

При этом Язов считал, что Путину следовало бы очистить правительство от бездарей и воспользоваться опытом Китайской Народной Республики, чтобы построить в России «капитализм с человеческим лицом». Язов подчеркивал, что делать это нужно без резких движений.

«Нам надо без резких движений поворачивать Россию к тому, чтобы её так называемый капитализм был, как говорят, с человеческим лицом», — сказал он.