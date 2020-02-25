Бишкек, , 21:18 — REGNUM Развернутая странами Запада кампания по переписыванию учебников истории и пересмотру итогов Второй мировой войны ставит перед собой две цели — создать вокруг России очаг напряженности и исключить ее из Совета безопасности ООН. Такое мнение выразил политолог из Киргизии Марс Сариев, — передает «StanRadar.com».

По словам эксперта, для осуществления первой цели США и их саттелиты пытаются использовать не только Прибалтику и Украину, но и страны Туркестанского региона.

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«Не так давно прошла попытка по пересмотру роли «Туркестанского легиона» Попытка оказалась неудачной. В прошлом году заговорили о пересмотре роли басмаческого движения в Киргизии. От этой идеи тоже отказались, но, я уверен, на какое-то время. Кроме того, продолжаются попытки внедрить новые трактовки событий 1916 года», — пояснил он.

Говоря о кампании по искажению итогов Второй мировой войны, Марс Сариев отметил, что западные структуры ставят своей целью лишить Россию права находится в Совбезе ООН под предлогом того, что современная Россия как преемница СССР якобы не участвовала в разгроме фашистской Германии.

«Исключение России из этой структуры развяжет руки геополитическим противникам Москвы и автоматически ослабляет позиции ее стратегических партнеров. Например, Китая, который успешно отстаивает свои позиции в торговой войне с США, а значит — застрял у последних как кость в горле», — подчеркнул политолог.

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