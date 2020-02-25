Бишкек, , 21:15 — REGNUM Власти Казахстана уже в ближайшее время планирует пожаловаться во Всемирную торговую организацию на Киргизию, чье национальное законодательство содержит пункты, не соответствующие нормам и требованиям ВТО. Об этом заявила заместитель министра торговли и интеграции Жанель Кушукова, передает «Sputnik Казахстан».

По ее словам, казахстанское правительство «было удивлено претензиям, которые Киргизия ранее предъявила Казахстану».

«Киргизия немножко «предвосхитила» наше обращение, скажем так. Но их претензии были не очень обоснованы», — подчеркнула казахстанская чиновница.

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