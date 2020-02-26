Москва, , 00:00 — REGNUM Законопроект, повышающий ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ), проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 25 февраля.

Предлагается ввести районный коэффициент для выплат, которые получают отдельные категории граждан.

Парламентарии хотят внести изменения в закон «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», закон «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», федеральные законы «О ветеранах», «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне».

Сейчас проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях оказываются заведомо в худшем положении, чем граждане, проживающие в центральных регионах России, поскольку из-за разницы в ценах могут приобрести на ежемесячную денежную выплату меньший объем благ и услуг, ранее предоставляемых в натуральном виде, указали депутаты.