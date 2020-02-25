Ашхабад, , 21:11 — REGNUM В Дубае стартовал международный форум «Нефть и газ Туркмении — 2020», основной целью которого является попытка привлечь иностранные инвестиции в туркменскую нефтегазовую сферу, передает «Туркменистан сегодня».

Участие в мероприятии принимают более 100 компаний из около 40 стран.

В рамках форума состоялась конференция «ТАПИ — газопровод мира и сотрудничества», на которой представители Туркмении рассказали потенциальным инвесторам о роли нейтрального статуса страны как действенного механизма сотрудничества между государствами и бизнес-сообществами.

Туркменские делегаты отметили, что газопровод «Туркмения — Афганистан — Пакистан — Индия» должен будет оказать большое влияние на социально-экономическое развитие этого региона.

В качестве примера они привели отношения с Афганистаном, которому со стороны Туркмении оказывается поддержка в деле стабилизации обстановки и регулярно предоставляется гуманитарная помощь, а также поставляется электроэнергия по льготным тарифам, реализуются транспортные и энергетические проекты, вовлекающие афганскую экономику в региональные связи.

По итогам первого дня мероприятия руководители нефтегазовой отрасли Туркмении провели переговоры с топ-менеджерами ряда всемирно известных компаний.

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* — организация, деятельность которой запрещена в РФ