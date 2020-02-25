Чебоксары, , 21:06 — REGNUM В Чувашии сменился главный ветеринарный инспектор. Сергея Скворцова сменил Константин Викторов. Соответствующие указы подписал сегодня, 25 февраля, врио главы Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Сергей Скворцов пять лет руководил государственной ветеринарной службы Чувашии и являлся главным государственным ветеринарным инспектором. Его сменил в должности Константин Викторов, который назначен исполняющим обязанности главы региональной госветслужбы. Ранее он возглавлял отдел государственного ветеринарного надзора в управлении Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области.

Отметим, что на сайте государственной ветеринарной службы руководителем ведомства до сих пор числится Сергей Скворцов.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января 2020 года Олег Николаев был назначен временно исполняющим обязанности главы Чувашии указом президента Владимира Путина. Через два дня в соответствии с Конституцией Чувашии было отправлено в отставку региональное правительство, ряд членов правительства продолжил работать в статусе исполняющих обязанности.

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