Киев, , 21:02 — REGNUM Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евросоюзной интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Российской Федерацией наступила «новая эра». Правда, что это за «новая эра», она сказать затрудняется.

«Мы должны, наконец, понимать, что у нас другая эра отношений с россиянами. И мы для себя должны определить, в чем заключаются эти отношения и что должно произойти для их нормализации», — об этом Зеркаль заявила в интервью газете «Европейская правда».

При этом она подчеркнула, что в российско-украинских отношениях есть ряд «красных линий», которые Киеву переходить нельзя.

«Неужели мы просто закрываем глаза и говорим: не было агрессии, не было войны, не гибли люди, и поэтому сейчас мы просто снова начинаем с чистого листа?» — задает риторический вопрос Зеркаль.

И сама отвечает на него, подчеркивая, что ничего забывать нельзя, а любые попытки закрыть глаза на прошлое всегда имеют очень плохие последствия. Проблему отношений с Россией нужно решить до конца, уверена Зеркаль, правда не поясняет, до какого конца именно.

Зеркаль проводит мысль о том, что Киеву не следует выстраивать двусторонние отношения с Москвой — нужно полагаться на страны Запада. Она напоминает, что предыдущий президент Петр Порошенко всячески избегал двусторонних контактов с Россией, а вот новый президент Украины Владимир Зеленский, наоборот, восстанавливает их.

Но это опасно, так как западные партнеры могут и не откликнуться на призыв Киева, если «что-то случится».

«Мы когда-нибудь услышим в ответ: «Вы же общаетесь сами, напрямую? Ну, общайтесь дальше», — заключила Зеркаль.