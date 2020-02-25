Бухарест, , 21:04 — REGNUM Об отставке румынского премьер-министра Лудовика Орбана 25 февраля заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, сообщает Agerpres.

Йоханнис «Этим вечером господин Лудовик Орбан сложил полномочия назначенного премьер-министра».

По словам румынского президента, Орбан ушёл в отставку после того, как 24 февраля Социал-демократическая партия демонстративно покинула заседание парламента.

После ухода Орбана Йоханнис назначил на 26 февраля встречу с парламентом, чтобы определить, кто станет новым премьер-министром.

Напомним, социал-демократы 24 февраля бойкотировали важное заседание парламента, на котором должен был быть определён состав правительства Орбана.

Это было бы уже второе правительство Орбана, потому что первое отправили в отставку 5 февраля: парламентарии объявили ему вотум недоверия. Но Орбан остался премьер-министром — его вновь на эту должность выдвинул Йоханнис.

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