Киев, , 20:57 — REGNUM Новым премьер-министром Украины может стать бывший вице-премьер-министр Украины, бизнесмен Сергей Тигипко, сообщило 25 февраля издание Kyiv Post со ссылкой на три разных источника в правительстве Украины.

По данным журналистов, переговоры между бизнесменом и президентом Украины Владимиром Зеленским всё ещё идут. Отметим, что сам Тигипко ранее заявлял, что в политику возвращаться не собирается.

«Для меня походы во власть — это как в армию сходить. Я отслужил свое, поэтому уже никуда не пойду», — говорил он.

В издании отметили, что пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель проигнорировала запрос журналистов, касательно ведения переговоров с Тигипко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский пригрозил лишить зарплаты членов правительства Украины, если к маю не будет погашена задолженность по зарплате перед шахтёрами.

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