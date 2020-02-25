Киев, 25 февраля 2020, 20:57 — REGNUM Новым премьер-министром Украины может стать бывший вице-премьер-министр Украины, бизнесмен Сергей Тигипко, сообщило 25 февраля издание Kyiv Post со ссылкой на три разных источника в правительстве Украины.
По данным журналистов, переговоры между бизнесменом и президентом Украины Владимиром Зеленским всё ещё идут. Отметим, что сам Тигипко ранее заявлял, что в политику возвращаться не собирается.
В издании отметили, что пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель проигнорировала запрос журналистов, касательно ведения переговоров с Тигипко.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский пригрозил лишить зарплаты членов правительства Украины, если к маю не будет погашена задолженность по зарплате перед шахтёрами.
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