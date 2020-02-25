Скопье, , 22:32 — REGNUM 25 февраля самая крупная оппозиционная партия Северной Македонии ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) опубликовала сообщение для СМИ, в котором содержится обещание претворить в жизнь ряд мер по улучшению качества жизни граждан в случае победы на досрочных парламентских выборах 12 апреля.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в числе этих обещаний — газ в каждом уголке страны:

«В этот проект будет вовлечено большое число населенных пунктов, и мы создадим возможности для того, чтобы природный газ дошел до всех граждан и компаний», — говорится в заявлении.

Напомним, в связи с негативным решением ЕС по началу переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС в октябре 2019 года правительство Зорана Заева приняло решение уйти в отставку и назначить проведение досрочных парламентских выборов.

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