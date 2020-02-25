Салоники, Греция, , 23:17 — REGNUM 24 февраля в греческих Салониках состоялась конференция «Из Салоник в Загреб», посвященная обсуждению перспектив евроинтеграции стран Западных Балкан.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе конференции главы внешнеполитических ведомств Албании и Косово Гент Цакай и Главк Конюфца выступили с требованием либерализации визового режима с ЕС для граждан Косово.

Уровень безработицы в Косово — один из самых высоких в Европе, поэтому значительная часть населения, особенно молодежи, выезжает на заработки за рубеж — экономика края сильно зависит от переводов мигрантов. Евросоюз с его высокими заработными платами представляется косоварам землей обетованной.

Однако в Евросоюзе не готовы встречать десятки, а то и сотни тысяч низкоквалифицированных албанских рабочих рук с распростертыми объятиями. В июле 2018 года Еврокомиссия приняла заключение о том, что Косово удовлетворяет установленным критериям для введения безвизового режима, однако из года в год решение о предоставлении гражданам Косово разрешения на въезд на территорию Шенгенской зоны без визы откладывается.

Название конференции является отсылкой к Салоникской декларации 2003 года, в которой было провозглашено намерение ЕС принять в свои ряды страны Западных Балкан, а также к саммиту ЕС в столице Хорватии Загребе, который пройдет в мае этого года при участии стран Западных Балкан. Ожидается, что к этому моменту начнутся переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании в Евросоюз.

Напоним, в настоящий момент Хорватия является председательницей Совета ЕС.

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