Амстердам, , 20:40 — REGNUM Голландская новостная телепередача Nieuwsuur сообщила 25 февраля, что на процессе по делу MH17 13 свидетелей выступят анонимно. Передача ссылается на документы, оказавшиеся в распоряжении редакции. По мнению прокуратуры, существуют значительные риски в отношении свидетелей.

По мнению прокуратуры, свидетели имеют право на анонимность, поскольку их заявления могут вызвать угрозы в их адрес и поскольку могут возникнуть угрозы их здоровью и безопасности.

В одном случае свидетелю в сохранении анонимности было отказано, поскольку в случае данного свидетеля это было практически невозможно.

Анонимные свидетели будут обозначатся кодом Х и серией чисел, которой предшествует буква V. Числа не имеют отношения к количеству свидетелей. Девять свидетелей были допрошены в 2019 г., трое в 2018 г. и один в 2016 г.

Процесс по делу MH17 начинается 9 марта. Против четырёх подозреваемых — четырёх граждан РФ и одного гражданина Украины — выдвинуты обвинения в убийстве 298 человек, находившихся на борту малайзийского «Боинга».