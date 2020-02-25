Киев, , 20:48 — REGNUM Сумма, которую рассчитывают получить от приватизации всех крупных украинских предприятий и всей земли, не превышает стоимости одного квадратного километра элитных виноградников во Франции, заявил политический эксперт Дмитрий Джангиров 24 февраля в эфире Ukrlife.tv.

«Один квадратный километр виноградника Франции, где растут великие вина Франции, стоит дороже, чем оценивают всю «большую приватизацию» Украины и всю землю — 40 млн. гектаров, которую собираются продать», — рассказал он.

Эксперт предложил задуматься, сколько поколений создавалось всё то, что украинские власти намереваются продать до конца года.

«Всё что они делают — они лишний раз демонстрируют, что украинец, как политическая нация, как житель страны, является неэффективным собственником. И несправедливо, что такая территория в таком неплохом месте управляется неэффективными собственниками», — добавил Джангиров.

Он отметил, что после завершения работы ликвидационной комиссии, на Украину придут эффективные собственники — представители других стран.

Как сообщало, ранее глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко предположил, что в ходе так называемой «большой приватизации» украинские предприятия могут скупить конкуренты с целью их уничтожения.

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