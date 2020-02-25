Киев, 25 февраля 2020, 20:48 — REGNUM Сумма, которую рассчитывают получить от приватизации всех крупных украинских предприятий и всей земли, не превышает стоимости одного квадратного километра элитных виноградников во Франции, заявил политический эксперт Дмитрий Джангиров 24 февраля в эфире Ukrlife.tv.
Эксперт предложил задуматься, сколько поколений создавалось всё то, что украинские власти намереваются продать до конца года.
Он отметил, что после завершения работы ликвидационной комиссии, на Украину придут эффективные собственники — представители других стран.
Как сообщало, ранее глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко предположил, что в ходе так называемой «большой приватизации» украинские предприятия могут скупить конкуренты с целью их уничтожения.
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