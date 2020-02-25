Каир, , 20:16 — REGNUM Церемония похорон экс-президента Египта Хосни Мубарака будет проведена с воинскими почестями. Соответствующее распоряжение дал действующий президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси.

Как сообщил телеканалу Sada el-Balad адвокат бывшего главы государства Фарид ад-Диб, похороны Мубарака предварительно запланированы на 26 февраля, но дата ещё может быть перенесена в случае, если посетить церемонию пожелают высокопоставленные иностранные политики.

Как передавало ИА REGNUM, Хосни Мубарак, бывший президентом Египта с 1981 по 2011 год, скончался сегодня в Каире на 92-м году жизни. В связи с его смертью в Египте объявлен трёхдневный траур.

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