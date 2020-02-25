Москва, , 20:12 — REGNUM Российская элита принципиально отличается от польской, и в этом кроется причина внешнеполитических провалов одних и успехов других. Об этом 25 февраля заявил эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин на круглом столе в пресс-центре ИА REGNUM на тему «Активизация внешней политики Польши в сопредельных странах и конкуренция с Россией за влияние в странах СНГ».

«В чём причина успехов антироссийской политики Польши? Я считаю, что здесь две взаимосвязанных причины, коренящихся в свойствах польской и российской элиты», — заявил Шишкин.

По его словам, ключевое различие проявляется хотя бы в том, что для Польши постановка вопроса о патриотизме как национальной идеи звучит как нонсенс.

«Все поляки понимают, что они любят свою страну. Делать это главной идеей? Это просто само собой разумеется. Ставить вопрос о национализации правящего класса тоже для них звучит несколько дико. А для нас естественно. Для нас естественно, что у нас значительная часть правящего класса стоит либо на антирусских позициях, либо денационализировалась, так скажем, чего в Польше нет», — подчеркнул он.

По его мнению, Россия совершенно сознательно проводит политику игры в поддавки на польском направлении.

«Перед российскими участниками и польскими в группе по сложным вопросам стояли две принципиально разные задачи. Для поляков важно было отстоять свою позицию и навязать её российской стороне. Для российской стороны задача была найти компромисс, уйти от конфликта», — отметил Шишкин.

«Когда массово сносились памятники, Мария Захарова официально клеймила польское руководство, сравнивала его с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим. ИА REGNUM) — в это же время тихо-спокойно, кулуарно российский МИД продлил на следующие пять лет крайне выгодный Польше договор о дружбе и добрососедском сотрудничестве, статья 17 которого реально обязывает как польское, так и российское руководство сохранять все памятники, которые представляют ценность для партнёра. Записано чёрным по белому. И этот договор с 17-й статьёй был спокойно продлён», — указал эксперт.

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