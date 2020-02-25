Нью-Дели, , 20:11 — REGNUM Полицейский и ещё 12 человек стали жертвами беспорядков в Нью-Дели, сообщает 25 февраля The Irish Times.

Уточняется, что в ходе беспорядков ранены 150 человек, 25 из которых — служители правопорядка.

Напомним, беспорядки в столице Индии вызваны новым законом о гражданстве. За новый закон выступают индусы, против — мусульмане.

Согласно новому закону, получение индийского гражданства упрощается для немусульман (в том числе индуистов, буддистов, христиан) из Пакистана, Афганистана и Бангладеш.

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