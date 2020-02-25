Белград, , 20:10 — REGNUM Так называемый план Ахтисаари плюс плюс по Косово и Метохии на самом деле не несёт в себе ничего нового. Такое мнение высказал ИА REGNUM профессор социологии философского факультета Университета в Нови Саде Срджан Шлюкич.

По его словам, если судить по информации из газетных заголовков и заявлений президента Сербии Александра Вучича, речь идет об очередной попытке Запада достичь своей политической цели — заставить Сербию признать Косово как независимое государство. В обмен Белграду по-прежнему предлагаются гарантии безопасности для сербов в Косово и сохранения сербских монастырей и церквей, а также дается обещание, что Сербия «ускоренными темпами» приблизится к ЕС, добавил эксперт.

Напомним, что 23 февраля Александр Вучич заявил о том, что Сербия в скором будущем может оказаться перед ультиматумом по поводу Косово и Метохии. Он предположил, что Белграду предложат модифицированный вариант решения, которое ранее предлагал спецпредставитель ООН Мартти Ахтисаари. Вучич назвал этот план «Ахтисаари плюс плюс».

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По мнению Шлюкича, слова самого президента Сербии о том, как он относится к происходящему, содержат некоторые противоречия.

«Он говорит, что этот план «сложно будет принять, но его также нельзя отвергнуть». На основании этого заявления непонятно, как президент относится к ожидаемому предложению. Мы могли бы подумать, что он склоняется к его принятию, так как его «нельзя отвергнуть». Но, с другой стороны, он заявляет о том, что речь идет об ультиматуме, а он «не принимает ультиматумов». Кажется, что он такими двусмысленными заявлениями старается оставить для себя приоткрытую дверь для любого из этих двух решений в решающий момент», — пояснил Шлюкич.

Тем временем, полагает эксперт, реальные опасения вызывает тот факт, что президент Сербии продолжает придерживаться пораженческой позиции по поводу Косово. «Это можно расценить как дальнейшую подготовку сербской общественности к «трудным решениям», невыгодным для Сербии», — считает Шлюкич. В качестве примера такого пораженческого подхода эксперт привел недавние заявления Александра Вучича о количестве албанского населения, проживающего в Косово и Метохии.

«По словам президента, там проживает 1,3 млн албанцев. Напомним, что люди из окружения Вучича ранее неоднократно говорили о двух миллионах албанцев, что не подтверждают даже сами сепаратисты. Власти сепаратистского Косово оперируют данными, в соответствии с которыми в Косово больше избирателей, чем жителей. Это, конечно, невозможно. По факту на выборах голосует 700−800 тысяч человек, включая сербов, бошняков, цыган. Косово также ускоренными темпами теряет население из-за миграции. Рождаемость упала, албанцы массово уезжают на заработки в Западную Европу. Так что демография — не оправдание для пораженчества», — подчеркнул Шлюкич.

Эксперт также упомянул заявление Александра Вучича о том, что песни про Косово не имеют право петь те жители Сербии, которые не знают, где находится Дреница (город в центральной части КиМ). По словам Шлюкича, Вучич хотел сказать, что эти жители страны не имеют право выступать за сохранение Косово в рамках Сербии. «Это примерно так же, как если бы вы сказали, что не имеет право быть христианином тот, кто не знает всего о Иерусалиме», — отметил эксперт.

Срждан Шлюкич прокомментировал слова президента о том, что Сербия «упустила момент», чтобы решить косовский вопрос. По его мнению, Вучич скорее всего имеет в виду сопротивление общественности планам «разграничения Косово», которые в итоге подразумевали признание его независимости. Эксперт подчеркнул тот факт, что Александр Вучич, говоря о Брюссельском соглашении, подписанном в 2013 году, забывает упомянуть, что это соглашение покончило с функционированием сербских государственных органов на севере Косово и Метохии.

Срджан Шлюкич «Возможное принятие любого плана наподобие «Ахтисаари плюс плюс» стало бы катастрофой для Сербии и сербов на севере Косово и Метохии. Любые гарантии Запада нельзя воспринимать всерьез, так как Запад все свои прежние обещания нарушил: возврата беженцев почти нет, сербские кладбища уничтожаются, свобода передвижения для косовских сербов — немыслимое понятие, албанцы с вожделением смотрят на сербские святыни в Косово и Метохии, а Сообщество сербских муниципалитетов так и не оформлено. Признание Косово со стороны Сербии открыло бы путь к формированию Великой Албании, что дестабилизировало бы весь регион. Если мы проанализируем глобальную расстановку сил, позиции косовских албанцев и их союзников слабеют, поэтому Сербия может многое потерять, если поспешит принять плохие для себя решения».

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