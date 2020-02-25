Ташкент, , 19:53 — REGNUM Военный суд Узбекистана приговорил бывших председателя СГБ Узбекистана Ихтияра Абдуллаева и его заместителя Джахонгира Игамова, генерального прокурора республики Отабека Мурадова к различным срокам заключения, сообщил ИА REGNUM источник в суде.

Данные лица обвинялись по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе получение взятки в особо крупном размере.

В результате, Абдуллаев и Игамов получили 19 лет, а Мурадов был приговорён к пяти годам лишения свободы.