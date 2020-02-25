Москва, , 19:49 — REGNUM Польша не сможет усилить своё политическое влияние в Белоруссии. Об этом 25 февраля заявил обозреватель МИА «Россия сегодня» (Агентство Sputnik Polska) Леонид Свиридов на круглом столе в пресс-центре ИА REGNUM на тему «Активизация внешней политики Польши в сопредельных странах и конкуренция с Россией за влияние в странах СНГ».

«Что касается Украины, то я склонен к тому, что это всё будет рассыпаться постепенно. А вот что касается Белоруссии, я думаю, что Белоруссия останется такая, какая есть», — заявил Свиридов.

«Это мой опыт жизни там: как бы ни пытались поляки сильно влиять на белорусскую ситуацию, у них это не получится и не получится вообще никак, потому что нет поддержки среди населения, среди населения западной Белоруссии. Этого просто нет. Реального этого нет. Борьба с панской Польшей как была, так она и осталась. И ничего в ментальности в голове у белорусов, даже западных, не поменялось. Потому поляки в Белоруссии не имеют вообще никаких шансов», — подчеркнул он.

По его словам, какие бы деньги Польша ни вкладывала в Белоруссию, это совершенно «бессмысленное занятие и трата бюджетных денег».

«Яркий пример тому — телеканал Белсат. Совершенно бесполезное занятие», — отметил Свиридов.

Читайте ранее в этом сюжете: К польскому империализму не готовы ни Москва, ни сама Варшава — Колеров