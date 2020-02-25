Москва, , 19:17 — REGNUM Польская внешняя политика в Восточной Европе не имеет системного характера. Об этом 25 февраля заявил шеф-редактор церковно-политической редакции ИА REGNUM Станислав Стремидловский на круглом столе в пресс-центре ИА REGNUM на тему «Активизация внешней политики Польши в сопредельных странах и конкуренция с Россией за влияние в странах СНГ».

«Я не вижу стратегии в польской восточной политике. Там не стратегия — там работает инстинкт. И это ещё хуже. Он врождённый, его труднее обуздать, ему труднее противостоять», — заявил Стремидловский.

«Если мы говорим о том, как выглядит польская восточная политика и прибегнем к сравнительному образу — это желе, которое держится в рамках трёх-четырёх несущих конструкций. Грубо говоря, есть константа — что между Россией и Польшей нужен буфер, как константа принимается западная ориентация Польши, как константа — попытка смотреть на Россию одновременно сверху вниз, которая реально оборачивается тем, что смотрят снизу вверх. Полякам одновременно интересно, и боязно», — подчеркнул он.

Такая политика на восточном направлении приводит к тому, что даже самое незначительное событие может привести к сильнейшему колебанию во внешнеполитической повестке.

«Нет проекта — нет стратегии. Есть скорее некоторые активные действия больше пиарного характера. Польша может одновременно осуждать агрессию России на Украине и тут же азявлять, что Украина с Бандерой в Европу не войдёт», — отметил Стремидловский.

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