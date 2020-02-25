Москва, , 19:17 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, предрёкшего развал России.

«Секретарь СНБО Украины Данилов предрёк распад России, а время будет зависеть от цены на нефть и газ и влияния коронавируса на экономику Китая», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

Пушков назвал доводы Данилова «смехотворными», отметив, что «это не анализ, а полная каша и невнятица».

«Уровень квалификации команды Зеленского вызывает всё больше вопросов», — заключил он.

Напомним, ранее сегодня глава СНБО в интервью украинскому изданию Liga.net заявил, что Россия находится в сложном положении, которое в перспективе может привести к развалу страны. По его мнению, российский президент Владимир Путин «это понимает и поэтому выбирает внешнего врага».

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