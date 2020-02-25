Душанбе, , 19:12 — REGNUM Дети руководителей всех ступеней власти в Таджикистане — от членов правительства и депутатов парламента страны до предпринимателей — обязаны проходить службу в армии, тем самым соблюдая нормы закона «О всеобщей воинской обязанности и армейской службе». Об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своей праздничной речи в честь годовщины образования Вооружённых сил страны.

«Их дети, в первую очередь, и в обязательном порядке должны быть готовы к службе в рядах Вооружённых сил. Перед законом все равны и все слои населения обязаны соблюдать его требования», — цитирует пресс-служба слова главы государства.

Эмомали Рахмон поручил министерству обороны Таджикистана, а также другим соответствующим ведомствам и министерствам страны найти «пути и методы поощрения солдат после завершения армейской службы» а также определить для прошедших службу в ВС граждан льготы при поступлении в высшие военные учреждения, находящиеся не только внутри страны, но и за границей.

Отмечается, что в дальнейшем на работу в военные структуры и правоохранительные органы страны, на ответственные государственные должности будут приниматься только таджикистанцы, прошедшие службу в армии.

Эмомали Рахмон поручил соответствующим ведомствам увеличить офицерский запас со 110 тысяч человек до 300 тысяч.