Киев, , 19:12 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский остался без приглашения на Парад Победы в Москве в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила сегодня, 25 февраля, пресс-служба офиса президента Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, помощник президента Украины Юрий Ушаков заявил, что российские власти направят президенту Украины Зеленскому приглашение на празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. При этом в Кремле отметили, что будут рады принять на торжественных мероприятиях всех тез, кто чтит память защитников мира от нацизма.

Однако в офисе Зеленского заявили, что тщательно проанализировали регистрационно-справочную базу входящей служебной корреспонденции, которую ведет департамент документального обеспечения офиса президента Украины, и не нашли там никакого приглашения в Москву на 9 мая.

В офисе Зеленского отказались комментировать предложение депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича», который предложил сформировать в Раде делегацию для участия в Параде Победы 9 мая в Москве.