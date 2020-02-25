25 февраля 2020 | Время чтения 21 мин

Остановка промышленного развития под видом борьбы с «климатическими изменениями» и сокращение численности населения с помощью снижения рождаемости – не самостоятельные проекты, а взаимосвязанные стороны одного и того же проекта, имя которому глобализация, а идеология – так называемое «устойчивое развитие». Ратуя за сохранность климата, к которой человечество отношения не имеет, организаторы Мюнхенской конференции продвигают явочным порядком всю эту глобалистскую повестку.

Владимир Павленко, , 19:07 — REGNUM Мюнхенская конференция по безопасности, которая прошла в баварской столице в середине февраля, обратила на себя внимание многими вещами. Помимо главного — фактического признания несостоятельности «трехсторонней» модели глобального устройства, предусматривающей раздел России по Уралу, которая, как констатировали участники форума, в том числе западные, уступает место представлениям о глобальном треугольнике США — Россия — Китай, в рамках конференции прошла и панельная дискуссия по вопросам климата. Это — знаковый момент, который указывает на то, что, во-первых, «лобовой» вариант наступления на нас в сфере геополитики потерпел фиаско и на смену ему выбран обходной климатический маневр. Во-вторых, тематика изменений самого климата забуксовала, причем, настолько, что ее актуальность реанимируют с помощью привязки к проблемам безопасности. Как будто экологическая и климатическая безопасность — не часть национальной и глобальной безопасности, как на самом деле, а нечто самостоятельное и самоценное, включающее безопасность в целом, как таковую, в том числе военную. В частности, в числе участников «панели» был представлен натовский генерал, экс-начальник штаба вооруженных сил Нидерландов, который возглавляет некий, недавно созданный, Международный военный совет (!) по климату и безопасности. В-третьих, участники дискуссии, среди которых показательно не наблюдалось представителей России, Китая и Индии, даже не пытались скрывать, что генеральной задачей «борьбы с климатическими изменениями», является пропагандистская накачка населения идеями «устойчивого развития». И чтобы соединить одно с другим, пригласили исполнительную директрису Greenpeace — экзальтированную мадам маргинального прикида и взглядов, которая отчаянно маскировалась под респектабельность, а генерал, как мог, ей подыгрывал, называя натовских военных «союзниками» экологов. Был у сюжета «панели» и еще один срез: влиятельный республиканский сенатор Линдси Грэм, старательно отрабатывая задачу минимизации ущерба имиджу США в глазах «экологической» публики от выхода Дональда Трампа из Парижского соглашения по климату, говорил по времени примерно столько же, как все остальные участники, вместе взятые. И убеждал «достопочтенную публику», на мой взгляд, неубедительно, что влиятельнейший нефтегазовый сектор экономики США, выразителем интересов которого является Белый дом, саботирует Париж не по идейным, а по экономическим соображениям. Экология — дорогое удовольствие, поэтому альтернативой сокращению выбросов, доказывал Грэм, мы-де в Америке видим корпоративные вложения в инфраструктуру, а чтобы продвинуть «зеленые» тенденции бизнес надо заинтересовать перспективой прибыли. В случае, если это получится, по его словам, тогда все, что угодно, прокатит, включая углеродный налог.

Нарисовалась на «панели» и исполнительный директор Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК) Патрисия Эспиноза, которую пригласили для того, чтобы загладить грандиозный провал на мадридской конференции Сторон РКИК в декабре прошлого года, когда участники переругались из-за механизма реализации 6-й статьи Парижского соглашения о торговле квотами. Смысл в том, чтобы страны, которые взяли на себя обязательства (национальные вклады) с запасом, от которого кое-что «остается», могли продать этот запас тем, кто «перебрал». И здесь понятно, что каждый хотел себе запас побольше за счет соседей, чтобы с них потом за это поиметь. Но дураков нет, «дебит» «повышенных запасов» никак не сходился с «кредитом» глобального суммарного потолка, существенно его превышая; иначе говоря, торговать воздухом под видом квот хотели все, а покупать — никто, вот и не договорились. И знаете, что самое интересное, читатель? То, что даже завзятые либералы и лоббисты климатического «лохотрона», концентрация которых, помимо прежнего состава российского правительства, ВШЭ и РАНХиГС, превыше всего в мидовских ведомственных вузах, и те сквозь зубы признают, что неповоротливость в реализации Парижского соглашения объясняется просто. Всем вокруг хорошо известно: климатические изменения происходят по естественным длинным природным циклам и не имеют абсолютно никакого отношения к тому, что зовется «антропогенным» или, проще, промышленным фактором, удельному весу которого в подвижках климата один процент — красная цена в базарный день. И раз весь климатический процесс — никакой не «момент истины» для человечества, а попытка всунуть в колоду шестой туз в расчете на наивность «лохов», то каждый из таковых в ответ на это придерживал в рукаве седьмой туз, а если надо — то и восьмой и т.д.

Но почему в климат именно сейчас вцепились с таким остервенением, что начали натягивать это «изделие» на мюнхенский геополитический «глобус»? Давайте отмотаем время назад. Не намного, на полгода всего. И вернемся в сентябрь 2019 года, когда известным, достаточно одиозным СМИ под названием «Project Syndicate», среди видимой части спонсоров которого выделяется глава Microsoft Билл Гейтс, был опубликован некий манифест под претенциозным названием «Мир и ООН должны сократить численность населения». Вот показательная из него выдержка: «Общее воздействие человека на глобальную окружающую среду является продуктом численности населения и среднего потребления на душу населения. Межправительственная группа ООН по изменению климата пришла к выводу, что рост населения и экономический рост (потребление) являются двумя основными причинами глобального потепления. Потребление ресурсов на душу населения и выбросы парниковых газов в развитых странах являются самыми высокими, в тоже время быстрый рост населения в развивающихся странах приводит к исчезновению лесов и биологического разнообразия».

Прежде чем перейти к резюме этого опуса, отметим, что упомянутая «межправительственная группа» — МГЭИК или IPCC — это то самое сборище международных аферистов, из-под пера которых периодически выходят алармистские доклады, выводы которых пишутся еще до созыва пишущих их рабочих групп. И даются последним в виде даже не ориентира, а установки для подгонки решения. С задачей доказать недоказуемое — что будто бы «антропогенный» фактор — решающий. За лживый фильм «Неприятная правда» о «глобальном потеплении» основатель этого сборища Альберт Гор — вице-президент при Клинтоне и незадачливый соперник Буша-младшего на выборах 2000 года — был отмечен Нобелевской премией, но стать президентом это ему не помогло. Конъюнктурность МГЭИК доказывается просто. Только один пример. Есть базовый документ так называемого «устойчивого развития» — Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию (Декларация Рио) 1992 года. В ней черным по белому записано, что платит за выбросы парниковых газов загрязняющий, а подсчет балансов между выбросами и их поглощением природной средой, то есть порядок определения загрязнителей, каждая страна вправе проводить по собственным методикам. Однако и в Киотском протоколе (ст. 5.2), и в Парижском соглашении (ст. 31. а «Проекта решения» Парижской конференции) почему-то это право у стран изъято и передано МГЭИК, по методике которой Россия каким-то образом из почти четырехкратного плюса обрушивается в минус и провозглашается загрязнителем, а не донором планеты. Впрочем, понятно почему: рука руку моет!

Но не это здесь главное, и приведенное отступление о сущности МГЭИК — только лишь для иллюстрации и понимания, с какими махинаторами имеем дело. Ося Бендер рядом с ними — жалкий школьник: ладью, и ту без последствий украсть не смог! Главное в приведенной цитате — высосанная из пальца якобы «связь» потребления ресурсов с промышленным ростом в развитых странах и с увеличением численности населения в развивающихся. Эта дилемма для всего «лохотрона» основная, и ясно, что поскольку ее решение заказчиками климатического процесса отыскивается в интересах Запада, который собственное потребление ограничивать не намерен, то в остальном мире по этой логике следует добиваться кардинального снижения численности населения. Ибо теленочек маленький — на всех не хватит». Из этого и вытекает предложение четырнадцати авторов того сентябрьского манифеста, среди которых мы опять-таки не обнаруживаем представителей России и Китая, хотя и видим некоего индийского демографа, вернуться к идее сокращения численности населения. Внеся это предложения в качестве еще одной, восемнадцатой «Цели устойчивого развития» (ЦУР), дополняющей семнадцать таких «Целей», принятых в 2015 году четвертым Всемирным саммитом ООН взамен прежних восьми «Целей развития тысячелетия» (ЦРТ) из Декларации тысячелетия первого такого саммита 2000 года.

Почему «вернуться»? При ближайшем рассмотрении выясняется, что задача депопуляции — продукт отнюдь не постсоветской эпохи. А тот самый «лом», один из упомянутых двух, наряду с остановкой промышленного развития, который в расчете на отсутствие против него «приема» был вброшен в мировой общественно-политический дискурс с созданием в конце 60-х годов прошлого века Римского клуба. Но еще почти за век до этого в Англии, на волне новомодных взглядов, связанных с торжеством вульгарного материализма в науке, появилась теория народонаселения Томаса Мальтуса, утверждавшего, что естественная тяга человечества к размножению рано или поздно вступит в противоречие с материальными возможностями планеты. И будет остановлена одним из двух вариантов развития событий — сознательным сокращением рождаемости или голодом и войной за ресурсы. Так ли это на самом деле? Нет, не так! Рост, которым оперируют подобные теории, и развитие — разные вещи. Первое — количественное, второе — качественное. Развитие, охватывающее все сферы общественной жизни, а не только экономику, не сводится к росту, поэтому пределов у него нет. Просто, по мере взросления, человечество будет отыскивать решение тех проблем, которые на сегодняшнем уровне развития его не имеют. Будет сталкиваться с новыми такими проблемами. И взрослеть дальше, отыскивая и их решение. И так — до бесконечности.

Наряду с основоположником теории эволюции Чарльзом Дарвиным и его двоюродным братом Фрэнсисом Гальтоном, одним из создателей евгеники, Мальтус с его теорией сформировал британский колониальный расизм, выраженный формулой Редъярда Киплинга о «бремени белого человека», а также расовыми взглядами Бенджамина Дизраэли и Сесила Родса. Реанимировав «реформационную» идею Джона Ди о распространении британской системы парламентского монархизма на весь мир, они стали предтечей фашизма и нацизма, тесно связанного с колониальной практикой британских элит. Достаточно напомнить, что предводитель британской фашистской партии Освальд Мосли приходился зятем влиятельнейшему геополитику лорду Керзону, а другой лорд Галифакс по сути договорился с Гитлером о стратегическом союзе двух стран, но нацистский фюрер, не проявив «нордической выдержанности», похоронил этот план излишней экспрессией по отношению к критике в свой адрес британских СМИ.

В русле разработок «генетически чистого» человека и соответствующего контроля над рождаемостью в 1907 году в Британии, при активном участии крупного писателя и разведчика Герберта Уэллса, а также будущего Нобелевского лауреата Бертрана Рассела и основоположника современной геополитики Хэлфорда Маккиндера, было создано Евгеническое общество. Оно сохранилось по сей день и носит название Институт Гальтона. На этом фундаменте и в этом русле и появился в 1972 году первый доклад Римскому клубу «Пределы роста», подготовленный группами Джея Форрестера и Денниса Медоуза в Массачусетском технологическом институте (МТИ). Если суммировать, то в «сухом остатке» этого документа доминируют те же самые идеи, которые составили основу прошлогоднего манифеста «Project Syndicate»: остановка промышленного роста (в докладе — на уровне 1975 г.) и ограничение рождаемости (в докладе — не более двух детей в семье). Цинизм предложений об «окончательном» решении «демографического» вопроса наглядно демонстрируется следующей цитатой из «Пределов роста». «Чрезмерный рост населения — явление недавнего времени, результат снижения смертности, — читаем в документе. — Есть только два способа исправить возникший дисбаланс — либо снизить темпы прироста численности населения и привести их в соответствие с низким уровнем смертности, либо позволить уровню смертности снова возрасти». Забегая вперед, отметим, что в эту цитату укладываются все способы увеличения уровня смертности: голод, войны, локальные конфликты, эпидемии и т.д. Стратегия «планирования семьи» и растление детей и молодежи — едва ли не самая важная часть этой человеконенавистнической программы, конечной цель которой провозглашается сведение численности населения до максимум 500 млн человек: высший слой элиты, на продление физического существования которого будут брошены все высвобожденные ресурсы, и обслуживающий ее трудовой «персонал», лишенный социализации и работающий за еду. Человечество, таким образом, действительно упирается в тупик. Технологический прогресс ведет к высвобождению рабочих рук, которым капитализм с его атавистической частной формой присвоения попросту не может отыскать применения. И потому сживает их со света. Если еще недавно говорили о «золотом миллиарде», то сейчас в ходу другая концепция — «платиновых» ста миллионов.

«Пределы роста» стали первым звеном в цепочке программных докладов Римского клуба, нарисовавших «дорожную карту» будущих управляемых глобальных перемен, квинтэссенцией которых служит название четвертого доклада Яна Тинбергена «Пересмотр международного порядка» (1976 г.) с заложенной в него идеей замены национальных суверенитетов неким «коллективным». То есть — глобализации в ее современном виде глобалистской фазы развития Запада.

Но еще задолго до этого, в 1952 году, в США был создан Совет по народонаселению (Population Council), тесно связанный со вторым поколением клана Рокфеллеров — Джоном Рокфеллером II. Негласная опека эти семейством ООН, начало которой было положено выделением земли под здание Секретариата организации на Манхэттене, обеспечила новой НКО консультативный статус при Экономическом и социальном совете (ЭКОСОК), одном из главных органов ООН, который сохраняется за ним и сегодня. Технологии планирования семьи, детского секспросвета, пропаганды толерантности и созданный на Западе и распространяемый по миру культ нетрадиционной ориентации — куплеты именно из этой «песни». С самого окончания Второй мировой войны этот процесс под крышей ООН шел медленно, но верно. Сначала был поставлен вопрос о религиозных, национальных и языковых меньшинствах и об их правах. Затем, по мере укоренения эксклюзивного статуса таких меньшинств, мировому сообществу навязали знак равенства между ними и правами человека как таковыми. И только после этого и уже в постсоветское время начали вводить в перечень меньшинств тех, кто привержен сексуальной нетрадиционности. И продвигать ее во главу угла всей политики «защиты» их «прав». Переломные рубежи — появившиеся при поддержке ООН «Декларация принципов толерантности» (1995 г.) и особенно третье издание Гуманистического манифеста (2000 г.), снявшего все табу и нравственные запреты на любые виды извращений — от выставления напоказ принадлежности к ЛГБТ-сообществу до инцеста.

Надо ли говорить, что борьба с традиционной семьей, частью которой является и ювенальная тематика, и настырное проталкивание «толерантной» трактовки пресловутого «семейно-бытового насилия» — важнейшая часть политики принудительного сокращения численности населения в том виде, в котором она развернута сегодня. За время, прошедшее после распада Советского Союза, когда на продвижение этой политики были сняты запреты не только в России, но и во всем мире (из одного этого видно, как «мешал» СССР), под нее подведена солидная международно-правовая база. Приведем выдержки из ряда документов, в которых борьбе с рождаемостью пытаются придать «концептуальное» обоснование на уровне документов ООН или тех, что получили в этой международной организации официальную поддержку:

«Для достижения устойчивого развития и более высокого качества жизни государства должны ограничить и ликвидировать нежизнеспособные модели производства и потребления и поощрять соответствующую демографическую политику» (принцип 8-й Декларации Рио, 1992 г.);

«Для достижения устойчивого развития необходимо не только сокращать численность населения, но и снижать уровень потребления» (из доклада Комиссии ООН по глобальному управлению и сотрудничеству под председательством Ингвара Карлссона «Наше глобальное соседство», 1995 г.);

«Мы глубоко убеждены в том, что экономическое развитие, социальное развитие и охрана окружающей среды являются взаимозависимыми и взаимодополняющими компонентами устойчивого развития, что составляет основу наших усилий по обеспечению более высокого качества жизни всех людей» (из Копенгагенской декларации ООН о социальном развитии, 1995 г.).

Что во всем этом самое главное? То, о чем мы уже говорили, а теперь повторим. Остановка промышленного развития под видом борьбы с «климатическими изменениями» и радикальное сокращение численности населения с помощью снижения рождаемости — не самостоятельные проекты, а разные, но взаимосвязанные стороны одного и того же проекта, имя которому глобализация, а идеология которого — так называемое «устойчивое развитие». И поскольку именно об «устойчивом развитии» шла речь на упомянутой «панели» Мюнхенской конференции, то следует понимать, что ратуя за сохранность климата, к которой человечество никакого отношения не имеет, организаторы подобных мероприятий одновременно продвигают всю повестку «устойчивого развития», а не только его климатическую часть. А на ней акцент делается только потому, что «борьбу» за климат проще «продать» общественности, чем сокращение численности населения, сам тезис которого откровенно попахивает фашистским геноцидом. Есть и еще две стороны «устойчивого развития», которые мы уже затрагивали, — опускание в архаику не элитной части человечества, которая будет выбрана на роль обслуги «сливок общества», чтобы исключить возможность ее социальной организации, а также уничтожение государств и переход к «глобальному суверенитету». Получается четырехзвенная формула «устойчивого развития» — так называемые «четыре ДЕ», о которых автор этих строк не устает напоминать уже второе десятилетие: «деиндустриализация, депопуляция, десоциализация, десуверенизация». Это и есть конечная точка и глобализации как проекта, и «устойчивого развития», как ее идеологии.

Как доказать, что дело обстоит именно так, а не иначе, и мы не наводим тень на плетень, очерняя чьи-то планы и усилия, «исполненные благородством и заботой о будущем человечества»? Помимо документов, существуют и свидетельства самих лоббистов этого замысла, которые иногда в «пассионарном» порыве или, утратив бдительность, проговариваются по Фрейду, выдавая очень характерные его детали. Приведем выдержку из очень показательной, программной и весьма откровенной, пылающей ненавистью к человечеству и России, статьи одного из идеологов антисоветского переворота в нашей стране, экс-мэра Москвы Гавриила Попова. Статья эта, опубликованная в «МК» 25 марта 2009 года, в разгар мирового финансового кризиса, была адресована лондонскому саммиту «Группы двадцати» и называется «Кризис и глобальные проблемы». Она ни в коей мере не утратила актуальности и сегодня. Более того, судя по мюнхенской «панели», по ней все и идет, только не все получается. Итак, «пять блоков глобальной социально-экономической перспективы», по Попову:

«Первый: необходимо введение мировой гарантированной валюты…

Второй: необходимо изъять из национальной компетенции и передать под международный контроль ядерное оружие, ядерную энергетику и всю ракетно-космическую технику. Нужна передача под глобальный контроль всего человечества всех богатств недр нашей планеты. Прежде всего — запасы углеводородного сырья. Под мировой контроль должна перейти охрана окружающей среды и мирового климата.

Третий: должны быть установлены жесткие предельные нормативы рождаемости с учетом уровня производительности и размеров накопленного каждой страной богатства… Пора выйти из тупика, на который указывал еще Мальтус: нельзя, чтобы быстрее всех плодились нищие…

Четвертый: необходима разработка новой системы человеческой жизни, основ новой цивилизации. Среди ее параметров: потребление энергии должно быть минимальным. Речь идет о малоэнергозатратной цивилизации. Новая цивилизация предполагает рациональное расселение человечества в наиболее благоприятных зонах планеты… Наиболее перспективным представляется генетический контроль еще на стадии зародыша и тем самым постоянная очистка генофонда человечества.

Пятый: …страны, которые не примут глобальную перспективу, должны исключаться из мирового сообщества».

Комментарии излишни. И так ясно и то, что именно они собираются делать, и как все это увязывается единой логикой. В том числе с «глобальной политической перспективой», в рамках которой Попов требует мирового правительства и парламента, мировой армии и правоохранительных органов, мировых СМИ. И «достойное кистей Айвазовского» резюме: «Кризис 2008 года ставит — если не хотим повторения — задачу формирования новой цивилизации, в которой глобализм будет постоянно преодолевать национально-государственные и национально-территориальные формы…».

Теперь понятно, читатель, почему так взялись за Россию? А теперь и за Китай? Наши страны, выражаясь языком действующей Стратегии национальной безопасности США, — «ревизионистские державы», пытающиеся изменить мировой порядок. Частью которого и является эта людоедская программа. Признание «глобального треугольника» США — Россия — Китай, означающее банкротство «трехстороннего процесса», который концептуальными кругами Запада продвигался на протяжении 75-ти послевоенных лет, означает новый виток внешнего и внутреннего нажима. Вдумаемся: ни Россия, ни Китай ограничения рождаемости не принимают, в наших странах проводятся в жизнь беспрецедентные меры по выравниванию демографического дисбаланса, который образовался в результате следования в западном фарватере. Курс на укрепление независимости, провозглашенный краеугольным камнем конституционных изменений 2018 года в КНР и нынешних в России, со всей очевидностью идет вразрез с упомянутым приоритетом глобализма. Авторов программы, изложенной Поповым, это явно не устраивает, поэтому наряду с внешним санкционным давлением на Москву и Пекин, активно применяются и меры подрыва внутренней стабильности. Например, прошлогодняя протестная вакханалия в Гонконге или кампания по внедрению в российское законодательство таких «точек невозврата» из-под западного внешнего управления, как законопроекты в сфере ювенальной юстиции и «семейно-бытового насилия». А еще — проталкивание такой «реформы» образования, которая заложила бы в мозги подрастающего поколения извращенные представления о ценностях, о том, «Что такое хорошо, и что такое плохо?» — помним такое детское стихотворение взрослого поэта Владимира Маяковского? Пресловутая «борьба за климат» — это лозунг, из-под которого торчат уши и рога совсем другого плана, тех самых «четырех ДЕ».

Самое интересное: в один ряд с Россией и Китаем эти западные круги ставят и американскую администрацию Дональда Трампа, которая, с их точки зрения, тоже страдает «ревизионизмом», отвергая глобализм по всему перечню «четырех ДЕ». Об этом совсем недавно, в январе нынешнего года, на Давосском Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), брызгал слюной Джордж Сорос, усмотревший главную «угрозу открытому обществу» в «национализме авторитарных правителей сильнейших мировых держав — США, Китая и России», список которых он дополнил еще и Индией.

Показательно: войну за «открытое общество», которую Сорос объявил «глобальному треугольнику» в защиту прежней, «трехсторонней», глобалистской модели «нового миропорядка», это отживающее свой век злобное ископаемое призывает вести ни где-нибудь, а в сфере образования. И не случайно, что итогом его выступления в Давосе стала презентация проекта OSUN — «Университетской сети открытого общества». И если первый этап ее реализации Сорос связывает с «более тесным объединением существующей сети», то на втором он обещает «открыть эту сеть для других учреждений, которые хотят присоединиться и имеют право на это».

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что против России это будет развернуто в виде завлекания в OSUN российских вузов под обещание соответствующего внешнего финансирования и грантов. И нет сомнений, что все те, кто сегодня с пеной у рта лоббируют внедрение ювеналки и борьбу с «насилием в семье» внезапно окажутся держателями, а то и распорядителями этих грантов. Как и в том, что найдутся — куда ж без них! — и те, кто под лозунгом «Деньги не пахнут!», спекулируя на проблемах финансирования образовательной сферы, ограничивающих ее «инновационный потенциал», постараются навязать нам новую «реформу» не только высшей, но и средней школы. С внедрением в нее программ, продвигающих упомянутый план «четырех ДЕ».

Не видеть всего этого сегодня — означает проиграть наше общее завтра, лишив себя и страну будущего. Нынешний вброс этой тематики — от «Project Syndicate» до Сороса в Давосе и «панели» в Мюнхене — явно не случаен. Запускается новый раунд гибридной войны за сохранение элитарно-олигархического контроля над миром, и наша страна, как всегда, — в перекрестье вражеского прицела. Так что будем бдительны.

Читайте ранее в этом сюжете: Углубит ли Китай мюнхенский надлом Запада?