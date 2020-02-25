Идлиб, Сирия, 25 февраля 2020, 19:06 — REGNUM Турецкий беспилотник сбит Сирийской арабской армией (САА) в провинции Идлиб, сообщает 25 февраля SANA.
Уточняется, что турецкий дрон войска Дамаска сбили возле населённого пункта Дадих.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Идлибе турецкий контингент на стороне сирийской вооружённой оппозиции воюет с правительственными войсками Сирии. 24 февраля САА отступила из города Нейраба.
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